桃市交通事故重複點 促增監視系統

2025/08/31 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市天羅地網監視錄影系統的攝影機，現有二萬二四六八支，較二○二二年底僅多二二○支，但去年釐清交通事故責任的件數，較二○二二年增加一萬二六八四件、增幅約一四○％，審計部桃園市審計處審核桃市去年度總決算後指出，市區部分重複發生事故點位尚未設置天羅地網，警方應持續優化設置監視錄影系統策略，以協助釐清交通事故責任。

審計處調查，二○二二年到二○二四年間，交通事故發生的點位周圍二百公尺設置天羅地網涵蓋率，三個年度分別是九一．二一％、八九．五三％、八八．九％，點位周圍五百公尺涵蓋率則各為九八．三○％、九八．三八％、九八．二七％，兩者於去年的涵蓋率都較二○二二年低；另，二○二二到去年間共一六一四件交通事故，點位周圍五百公尺內都未設置天羅地網系統。

市警局表示，市內天羅地網系統的攝影機中，車道攝影機一萬四○六九支，占了六十三％，且都具有車牌辨識功能，數量是全國第一，交通事故點位周圍二、五百公尺涵蓋率下降，以及未設置天羅地網系統，警方考量重複發生事故點位非屬路口，且多屬於路段或彎道部分，經轄區警分局會勘後，除調整既有系統配置，也加強輔導民間監視器對外拍攝，以涵蓋路段或彎道。

