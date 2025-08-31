為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市交通事故重複點 促增監視系統

    2025/08/31 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市天羅地網監視錄影系統的攝影機，現有二萬二四六八支，較二○二二年底僅多二二○支，但去年釐清交通事故責任的件數，較二○二二年增加一萬二六八四件、增幅約一四○％，審計部桃園市審計處審核桃市去年度總決算後指出，市區部分重複發生事故點位尚未設置天羅地網，警方應持續優化設置監視錄影系統策略，以協助釐清交通事故責任。

    審計處調查，二○二二年到二○二四年間，交通事故發生的點位周圍二百公尺設置天羅地網涵蓋率，三個年度分別是九一．二一％、八九．五三％、八八．九％，點位周圍五百公尺涵蓋率則各為九八．三○％、九八．三八％、九八．二七％，兩者於去年的涵蓋率都較二○二二年低；另，二○二二到去年間共一六一四件交通事故，點位周圍五百公尺內都未設置天羅地網系統。

    市警局表示，市內天羅地網系統的攝影機中，車道攝影機一萬四○六九支，占了六十三％，且都具有車牌辨識功能，數量是全國第一，交通事故點位周圍二、五百公尺涵蓋率下降，以及未設置天羅地網系統，警方考量重複發生事故點位非屬路口，且多屬於路段或彎道部分，經轄區警分局會勘後，除調整既有系統配置，也加強輔導民間監視器對外拍攝，以涵蓋路段或彎道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播