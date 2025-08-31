為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    桃市國中電腦、童軍課 代課教師難覓

    開學在即，桃園市已解決代課教師荒問題，不影響學生受教權益。（教育局提供）

    開學在即，桃園市已解決代課教師荒問題，不影響學生受教權益。（教育局提供）

    2025/08/31 05:30

    30多個缺額 由校內、退休、高職老師兼任 目前已補齊

    〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕桃園市也有「教師荒」，國中以科目為主，包含生活科技、電腦資訊、童軍約有卅多個缺額，各校只能先由校內教師、退休老師或高職老師來兼任；至於國小代課老師缺額，集中在「非山非市」的沿海地區學校，開放大學畢業生可以考代課老師情況下獲得解決，前日下午市府教育局回報教育部國教署，全市國中均已完成代課教師聘任，未聘數為零。

    電腦資訊等人才 多被科技業聘用

    教育局副局長賴銀奎說，國中生活科技內容涵蓋3D列印、AI應用等，連同電腦資訊，這些人才大部分被業界聘用、挖腳，科技業薪資又很吸引人，願意到學校教書的少之又少，是找不到老師的主因；至於童軍課缺乏代課老師，在於全國僅台灣師範大學設公民教育與活動領域學系，一年畢業幾十人，人才培育太少，各校都在搶人。

    「非山非市」學校 開放大學畢業考代課師

    賴表示，教育部將「非山非市」學校定義為「非偏遠地區學校，而經教育部核定教育資源需要協助的公立高級中等以下學校」，全市這類學校有卅八所，數量在全國排名第五，由於資源較少，無法吸引代課老師前往，將跟中央協力挹注更多的資源給這些學校。

    桃市實施代理教師全年聘期

    賴也提到，桃市實施「代理教師全年聘期」及提敘制度，被評為「對代理教師最友善的城市」，各校為因應新學年師資需求，除透過教師遴聘網招募代理教師，也有部分學校運用現任或退休老師協助授課，所以桃市各校代理代課師資均可於開學前聘任到位。

    另外，新屋區永安實驗中學在全校維持九班的「保九計畫」政策下，廿一位正式老師中有兩位請短期假，目前缺資訊、英語代理老師；校長古如毓坦言，因短期性質較難找到代理老師，雖然課表規劃不成問題，但仍透過年輕老師推薦或網路招募方式，補齊教師人力，課程也都已規劃好老師來上課，不會發生沒老師教課的情況。

    
    
