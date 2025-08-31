台灣語言線上學習平台 開17門課

東語台灣學研究主任劉展岳（左二），與台師大等合作，免費線上教授台語等台灣語言。圖為今年3月邀請台北偶戲館赴法國舉辦「台灣月—金光布袋戲」活動。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕法國國立東方語言與文化學院（Inalco）台灣學研究，和台灣師範大學、高雄師範大學、政治大學、中央大學、屏東大學及台灣南島語言發展協會合作，今年十月起將在台灣語言線上學習平台，開設十七門包括台語、客語及原住民族南島語言等課程，邀全球學生線上免費學台灣語言和認識台灣文化。

東語台灣學研究主任劉展岳表示，透過語言與台灣連結，「台灣語言課程」鼓勵外國人透過學習台灣語言來接觸和認識台灣，學員來自全世界，課程也開放給台僑及國人。但該平台與東語Inalco課程無直接關聯。

台灣語言課程包括：台灣語（非閩南語、非福建話）、台灣客家語、台灣原住民族語言（排灣語、拉阿魯哇語、泰雅語、魯凱語、布農語、阿美語、太魯閣語、卑南語、賽夏語）及台灣華語（繁體字）。

劉展岳說明，多數語言提供兩個等級（初級與進階），線上免費進行，由專業教師授課，無論是對台灣的語言多樣性感到好奇，還是想投入亞洲相關研究，皆可同時選修多門課程，但須專心上課才可通過。

