    沙灘巧固球 碧湖、古亭國小奪世界冠軍

    沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力是嚴峻考驗。圖為隊員梁珈寧。（台北市教育局提供）

    2025/08/31 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市碧湖國小、古亭國小選手組成巧固球台灣代表隊，赴泰國參加「二O二五年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，迎戰泰國、香港隊，最終三連勝成為世界冠軍，寫下榮耀新頁，這也是碧湖國小巧固球創隊三十年來首度踏上國際賽場。

    碧湖國小是北市最早推動巧固球的學校之一，發展歷程逾三十年，現任教練林正傑從小是校隊成員，畢業後返校任教，十五年來培育出一批又一批傑出選手。

    此次世界盃採沙灘場地，對選手的爆發力與控制力為嚴峻考驗，代表隊備戰期間特別進行負重訓練，腳上綁上沙包進行跳躍與移動訓練。

    台灣隊首場比賽對戰地主泰國B隊，隊長吳永約在攻防兩端都有精彩表現，搶下第一場勝利。第二場賽事對手為泰國A隊，攻擊手翁暐筑打破泰國隊的防線，替球隊得到關鍵分數。決賽對上香港隊，首局王于軒、梁珈寧完美默契搭配，拉開差距，第三局隊長吳永約連續兩球擦邊得分、余曼昕多次接住對方攻勢球，奠定勝局。

    林正傑賽後激動表示，這是孩子們用汗水、毅力與信念拼出來的榮耀，一路走來不容易，他感到無比驕傲。吳永約則哽咽分享，能站上世界盃真的像夢一樣，團隊練了好多次在沙灘跌倒後怎麼站起來、怎麼一起喊加油，成為世界冠軍，是所有人一起完成的夢。

