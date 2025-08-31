石岡熱氣球嘉年華 人潮不如往年

石岡熱氣球嘉年華開幕首日，人潮不如去年眾多。（記者張軒哲攝）

2025/08/31 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕頗受中部民眾歡迎的石岡區熱氣球嘉年華，前日七夕情人節再度於土牛運動公園升空，活動於八月廿九日至卅一日連續三天登場，但人潮明顯不如去年三天的廿萬人，去年前二天就湧入逾十萬人，今年前二天不到十萬人，研判活動邁入第五屆，加上桃園與台南也舉辦，今年呈現熱潮消退。

石岡熱氣球嘉年華是石岡年度盛事，今年規劃六場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、八分鐘精彩煙火秀及光雕閉幕噴火秀等系列活動，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，成為活動亮點，也讓中部民眾不用遠赴台東或是出國，就能搭乘熱氣球，但不少民眾因為近年騰空體驗過，加上開學在即，今年就不再共襄盛舉。

去年石岡熱氣球活動三天狂吸逾廿萬人，徒步區國校巷被擠得水洩不通，也讓豐勢路交通壅塞，但今年開幕首日交通順暢，遊客不如往年多，操場跑道的野餐墊以及席地而坐的民眾銳減。住豐原區的林先生說，場地主要聯外道路豐勢路經常塞車，目前週邊又有東豐快速道路施工，影響遊客再訪嘉年華意願。

石岡區長徐天龍表示，開幕首日適逢中小學返校日，中部許多親子近年已搭乘過石岡熱氣球，加上其他縣市紛紛響應，遊客有減少，但音樂晚會依舊吸引年輕民眾聽歌，明年會再規劃調整，打響在地活動品牌。

石岡熱氣球嘉年華邁入第五屆，人潮較往年略少。（記者廖耀東攝）

