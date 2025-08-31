明天開學 代理教師缺276人 求助退休師

開學在即，桃園市已解決代課教師荒問題，不影響學生受教權益。（教育局提供）

2025/08/31 05:30

產業界高薪搶人才 自然及科技領域缺很大

〔記者林曉雲、張聰秋、蔡文居／綜合報導〕全國中小學明日開學，但先前傳各地大缺二六○○多名代理教師，經教育部與地方教育局處共同努力，至廿九日下午五點，缺額降至二七六名，國小還缺九十九名、國中一七七名。教育部表示，今日仍有學校辦招考，將持續招考，或由校內與跨校教師，乃至退休教師兼課等方式，妥善課務安排。

學校位置與任教科別 影響徵求難易度

據悉，學校位置、交通與任教科別等，皆影響徵求代理教師的難易度，偏鄉或大都會的非蛋黃區，以及「自然領域」及「科技領域」都缺較大，不少校長表示，產業界高薪搶人才，普遍高於代理教師的月薪五萬元。

教育部國教署組長蔡宜靜表示，全國公立國中小共三三○三校，代理教師缺額在八月廿五日仍有一四二九名，廿九日降至二七六名，衷心感謝各地方政府及全體學校齊心努力守護學生學習權益。

蔡宜靜也表示，代理教師缺額較多的台北市、高雄市、桃園市等開會，部分學校持續招聘人力，同時課務亦已運用校內教師、跨校教師及退休教師等機制妥適安排，若學校聘任過程中有跨校合聘需求，教育部將協助補助交通費，支持並確保新學期各項課務順利銜接。

經調查，高市原缺五十七人，廿九日已減至廿三人；台中教育局長蔣偉民則說，至廿九日國小尚有七校七名、國中二校三名代理教師在招聘中，如不足將以校內教師超鐘點或轉聘代課教師因應；彰化縣也有國中少數領域教師尚缺八名。

桃園、台南、新竹等縣市都已聘足，台南教育局長鄭新輝表示，國小代理教師缺額九六四人，上週全部聘足；竹市教育處長林立生說，國中小代理教師於廿七日全數聘足，退休教師的協助是穩定的基石。

免修職前學分、免實習 彈性管道明年上路

此外，教育部增加彈性聘用管道，相關系所畢業且具業界資歷，或曾任大專校院相關科系的講師、教授，可免修職前學分、免考試實習等擔任專業技術教師，預計明年上路。

全教總：開學前缺老師 恐年年愈來愈嚴重

全教總理事長侯俊良表示，老師工作壓力大，薪資不如業界，加上家長濫訴問題，讓不少代理老師轉換跑道，開學前缺老師的情形，恐怕年年愈來愈嚴重。

