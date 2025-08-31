為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北市圖 中華兒童叢書特展

    新北市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。 （記者黃子暘攝）

    新北市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。 （記者黃子暘攝）

    2025/08/31 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕已經絕版的「中華兒童叢書」從一九六五年出版至二○○二年止，是五、六年級生的課外讀物之一，新北市立圖書館即日起至九月卅日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動；許多分館也規劃開學季活動。

    文化局副局長于玟表示，「中華兒童叢書」是國內首套以現代兒童文學編輯理念出版的兒童讀物，培育許多插畫家和作家，包含謝冰瑩、潘人木、林海音、林良、鄭明進、曹俊彥等人，特展由新北市米倉國小前任校長吳望如策展，展出他四十多年來蒐集的九七三冊叢書。

    吳望如介紹，展品包含多本絕版童書，市圖也搭配其中的「印章」、「午餐日記」、「有趣紙雕塑」以及「可愛的玩具」四本童書，推出手作工作坊，今天有「讓紙飛翔—剪摺出會飛的動物」，以及九月六日「轉轉樂園—摺紙陀螺玩具」。

    各分館也推出開學活動，板橋民生圖書閱覽室今有「我的開學暖身畫」、總館九月六日「不點醫生寫給小學生的成長指南」新書分享會、樹林分館九月六日「開學舒心俱樂部」、新莊裕民分館九月十三日「寵物伴讀」等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播