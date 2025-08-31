新北市圖 中華兒童叢書特展

新北市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。 （記者黃子暘攝）

2025/08/31 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕已經絕版的「中華兒童叢書」從一九六五年出版至二○○二年止，是五、六年級生的課外讀物之一，新北市立圖書館即日起至九月卅日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動；許多分館也規劃開學季活動。

文化局副局長于玟表示，「中華兒童叢書」是國內首套以現代兒童文學編輯理念出版的兒童讀物，培育許多插畫家和作家，包含謝冰瑩、潘人木、林海音、林良、鄭明進、曹俊彥等人，特展由新北市米倉國小前任校長吳望如策展，展出他四十多年來蒐集的九七三冊叢書。

吳望如介紹，展品包含多本絕版童書，市圖也搭配其中的「印章」、「午餐日記」、「有趣紙雕塑」以及「可愛的玩具」四本童書，推出手作工作坊，今天有「讓紙飛翔—剪摺出會飛的動物」，以及九月六日「轉轉樂園—摺紙陀螺玩具」。

各分館也推出開學活動，板橋民生圖書閱覽室今有「我的開學暖身畫」、總館九月六日「不點醫生寫給小學生的成長指南」新書分享會、樹林分館九月六日「開學舒心俱樂部」、新莊裕民分館九月十三日「寵物伴讀」等。

