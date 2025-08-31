為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    兔兔Q裝置藝術 明起萌翻新月橋

    新北河濱公園推出「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民在新月橋欣賞河岸美景。 （記者翁聿煌攝）

    2025/08/31 05:30

    〔記者翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕新北市河濱公園推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術，在新月橋及新月廣場（新莊端），打造三座大型充氣玩偶，模樣療癒可愛，展期從九月一日起至十月卅一日，陪伴市民欣賞河岸美景，成為全新打卡亮點。

    市府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，今年在中秋佳節前夕，攜手台灣新銳藝術家Alan Hong創作IP「雲朵阿Q」，以新月橋為靈感，推出「兔兔Q」裝置藝術，在新月橋及新月廣場（新莊端）打造三座大型充氣玩偶，高度分別有四．七公尺、三．五公尺及四．二公尺，「雲朵阿Q」展期九月一日至十月卅一日止，軟綿可愛的造型為河岸景觀帶來療癒氛圍。

    新北濕地藝術季 10/4開展

    此外，「新北濕地藝術季」將於十月四日在新海濕地二期（新月橋板橋端）開展，今年活動以「種籽」為主題，集結台灣環境藝術家李蕢至及多位青年藝術家，以及來自墨西哥、馬來西亞等地的國際藝術家共同參與，透過創作營徵件，共推出十四組作品，串聯水岸與濕地文化。

    新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署台北分署昨天在淡水忠寮農村再生社區舉辦「農遊童玩闖關趣 農村藝術好蒔光」活動，結合免費DIY體驗、闖關遊戲與十四個特色攤位，吸引民眾親近農村文化，今天結束。英國藝術家Martyn Barratt打造裝置藝術作品《生生不息》，呈現農村生活意象。

    新北河濱公園推出「兔兔Q」裝置藝術。 （記者翁聿煌攝）

