新莊廟街都更 保存歷史建築武德殿、百年茄苳

新莊廟街有許多歷史百年以上廟宇，成為當地最大特色。圖為新莊慈祐宮。 （記者賴筱桐攝）

2025/08/31 05:30

興建2棟地上27層及33層新大樓 明年完工 重現廟街風華

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年推動公辦都更，加速都市環境改善，活化閒置市有土地或建物，其中位於新莊廟街的文德段目前施工中，將興建二棟地上廿七層及卅三層的嶄新大樓，也保存歷史建築武德殿和百年珍貴樹木，成為新北市歷史建築納入公辦都更的首例，預計明年完工，重現昔日廟街風華。

請繼續往下閱讀...

新北市長侯友宜指出，市府推動公辦都更及財產活化，以增益、增值與友善為三大核心，累計近年市有財產開發案共增值一四四億元，同時滿足地方公用需求，改善十九處警察、消防廳舍及戶政、地政、稅捐等行政機關，並提供地方十八處公益設施，包括幼兒園、托育、托老中心、身障日照中心、活動中心、圖書館、社會住宅、青職基地及停車場等。

活化市有資產 兼顧歷史文化傳承

財政局長陳榮貴表示，新莊文德段公辦都更案基地鄰近捷運新莊站和新莊廟街，過去巷弄狹小，消防救災困難，公有廳舍老舊，透過都更改善周邊老舊環境，活化市有資產，兼顧歷史文化傳承，成為新北市歷史建築納入公辦都更的首例。

侯友宜說，施工過程發現樹根與歷史建築武德殿盤根錯節，樹木保存困難，市府堅持延續歷史文化，保留地方紋理精神，並傾聽民眾聲音，營造友善環境，透過調整施工動線，突破空間困境，把武德殿和當地百年茄冬樹同時保存下來，讓文化古蹟與自然共存，不僅維繫歷史記憶，也促使區域發展煥然一新。

文化局長張䕒育說，新莊文德段公辦都更案除了保存武德殿，也重現早期日式建築結構「破風軒」的歷史遺跡，依照文資法規定研擬文資保存計畫，進行拆解重組修復工程。

推動潮盛新莊 振興廟街歷史文化

此外，張䕒育表示，為振興新莊廟街歷史文化，文化局結合相關局處、在地廟宇、文史工作者、店家和區公所，推動「潮盛新莊」廟街品牌活動，舉辦時尚走秀、踩街、走讀等，累計近五萬人次參與，帶動文化和觀光發展，後續將進行微型藝術街區計畫與隘門遺跡修復，未來串聯周邊古蹟景點，重現廟街的在地紋理及百年歷史風華

新莊文德段公辦都更案鄰近捷運新莊站和新莊廟街，將興建2棟嶄新大樓。（記者賴筱桐攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法