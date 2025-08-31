為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    礁溪五峰旗增溫泉泡腳池 明年2月完工

    宜蘭縣府進行五峰旗遊客中心、水岸設施及步道優化，並增設泡腳池。 （記者王峻祺攝）

    2025/08/31 05:30

    同時改善遊客中心、水岸設施、步道及休憩平台

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區是昔日蘭陽八景之一，因設施老舊，在無黨籍縣議員林聰池建議下，縣政府提出改善計畫，獲中央核定四千二百萬元經費挹注，進行遊客中心、水岸設施及步道優化，並增設溫泉泡腳池，一期工程預計明年二月完工，後續還有三期計畫，總經費約二億元，將逐年投入改善。

    優化設施 一期今年3月開工

    五峰旗風景區以三層瀑布聞名，林相茂密、水霧瀰漫，緊鄰人氣景點抹茶山入口，具備觀光發展潛力，不過設備年久失修，林聰池向縣府爭取改善，去年四月「五峰旗風景特定區品質提升計畫」獲交通部觀光署核定第一期施作經費，今年三月開工後，昨天辦理會勘。

    林聰池說，五峰旗停滯發展近廿年，感謝立委陳俊宇在中央協助，使工程如期開工，雖無法在短期內全面完工，但已邁出重要第一步，隨著一期工程推進，五峰旗的重生藍圖也逐步展開，未來完整四期計畫，將帶動地方觀光能量再升級，重新擦亮「蘭陽八景」的光彩。

    宜蘭縣府工商旅遊處說，「五峰旗遊憩品質提升計畫」初步規劃分四期推動，第一期重點包含遊客中心旁溫泉泡腳設施、步道入口空間優化、無障礙步道動線規劃及休憩平台改善。

    全齡通用化 營造友善遊憩環境

    工旅處表示，規劃設計主要考量「全齡通用化」理念，營造友善的遊憩環境，提升園區及周邊步道、得子口溪帶狀景點的品質，步道優化長度約六百五十公尺，預計明年二月六日前完工。

    工旅處指出，第二期將著重入口廣場市集空間建設、半戶外廊道遮陰設施及公共廁所設置，並視都市計畫變更期程及經費爭取情形，滾動檢討調整計畫排序，將逐年向中央爭取經費施作。

    宜蘭縣府進行五峰旗遊客中心、水岸設施及步道優化。 （記者王峻祺攝）

