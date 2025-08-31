中正預校科學營 實用好玩

中正預校校長張為朝協助學生操作水火箭。（中正預校提供）

2025/08/31 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部全民國防暑期戰鬥營以中正預校科學體驗營最受歡迎，報名首日大爆滿。

以科學實作結合國防科技應用，涵蓋物理、化學及生物觀察等主題，學生開心闖關，包含製作水火箭一飛沖天，或DNA粗萃看見生命密碼，還有戰傷救護、戰場壓力調解等，學員學會危機應變、自我舒壓，成難忘暑假，許多家長亦肯定該營隊，分享孩子體驗，敲碗明年增加梯次；校方則說將朝此方向規劃，待國防部決定。

