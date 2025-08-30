為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆民宅天花板突崩落 撤離8人

    基隆市七堵區一處民宅天花板崩塌，基隆市政府昨辦理會勘。（記者俞肇福攝）

    基隆市七堵區一處民宅天花板崩塌，基隆市政府昨辦理會勘。（記者俞肇福攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵區百三街有一戶公寓三樓民宅客廳，廿八日上午十一時左右，天花板突然崩落，八十一歲陳姓住戶說，他原本坐在客廳，接近中午他到廚房要煮飯，突然碰的一聲巨響，天花板整個掉下來，如果晚個三分鐘，他就要跟世界說「再見了」。基隆市都市發展處長謝孝昆昨天（廿九日）辦理會勘，謝表示，三、四樓住戶撤離八人安置；土木技師表示，鋼筋鏽斷、氯離子超高，和地震有關連，至於外界質疑是否為海砂屋，還需要進一步檢測，整棟公寓目前尚無立即性危險。

    謝孝昆說，該棟公寓是一九八七年拿到使用執照，屋齡卅八年的老舊建物，都發處邀請建築師公會、土木技師公會、結構技師公會會勘，初步討論後認為，整棟建物目前還沒有到立即危險，但後續會先協助整體鑑定。

    是否為海砂屋 還需進一步檢測

    台灣省土木技師公會基隆辦事處長江枝煌說，經勘查發現三樓樓頂板的鋼筋鏽蝕後斷面縮減，鋼筋鏽蝕外界懷疑有氯離子超標，但要再透過檢測，才能確定是否為海砂屋，這部分還要進一步釐清；四樓的樓地板裝修改善鋪拋光石英磚，因載重增加造成樓地板塌陷，但也和前晚的地震有關連。他表示，整棟大樓結構安全性及氯離子含量、耐震力要再請專業第三方進一步鑑定及詳細評估。

