品牌策展、共演 台北音樂博覽會開跑

台北音樂博覽會透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式盛大登場。 （記者孫唯容攝）

2025/08/30 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心辦理台北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX），透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式，邀請近百位國際貴賓到訪，即日起至卅一日在北流文化館盛大登場。參展廠商表示，今年整體規劃邏輯清晰，主辦單位窗口也會協助參展公司互相媒合國際外賓，也有規劃線上媒合平台。

「品牌展覽」作為TMEX年度亮點，是全台最具規模的音樂品牌展會，今年以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為策展主題，更集結三大國際音樂節與兩大知名Live House首度來台展出，根據記者實地觀察，現場涵蓋音樂產業上、中、下游的重要品牌，有多國音樂界代表來參與，現場交流氣氛活絡。

主辦秋OUT音樂節的PIPE Live Muisc專案企劃陳顥表示，現在亞洲剛好缺乏整合性的交流平台，台灣的音樂祭相當蓬勃發展，國外的音樂祭策展人也會希望到台灣來借鏡音樂祭的舉辦模式，包含馬來西亞、菲律賓、歐美市場、韓國、日本，基本上所有東亞地區的國家都有來，尋找合作機會。

本次台灣知名嘻哈音樂廠牌「顏社」也首度參展，商品業務高力晶表示，參與展會對於行銷確實有助力，北流也有做一個線上媒合平台，廠商可以透過該平台預約希望交流的品牌，可以認識到許多潛在的合作夥伴。

