為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    品牌策展、共演 台北音樂博覽會開跑

    台北音樂博覽會透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式盛大登場。 （記者孫唯容攝）

    台北音樂博覽會透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式盛大登場。 （記者孫唯容攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心辦理台北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX），透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式，邀請近百位國際貴賓到訪，即日起至卅一日在北流文化館盛大登場。參展廠商表示，今年整體規劃邏輯清晰，主辦單位窗口也會協助參展公司互相媒合國際外賓，也有規劃線上媒合平台。

    「品牌展覽」作為TMEX年度亮點，是全台最具規模的音樂品牌展會，今年以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為策展主題，更集結三大國際音樂節與兩大知名Live House首度來台展出，根據記者實地觀察，現場涵蓋音樂產業上、中、下游的重要品牌，有多國音樂界代表來參與，現場交流氣氛活絡。

    主辦秋OUT音樂節的PIPE Live Muisc專案企劃陳顥表示，現在亞洲剛好缺乏整合性的交流平台，台灣的音樂祭相當蓬勃發展，國外的音樂祭策展人也會希望到台灣來借鏡音樂祭的舉辦模式，包含馬來西亞、菲律賓、歐美市場、韓國、日本，基本上所有東亞地區的國家都有來，尋找合作機會。

    本次台灣知名嘻哈音樂廠牌「顏社」也首度參展，商品業務高力晶表示，參與展會對於行銷確實有助力，北流也有做一個線上媒合平台，廠商可以透過該平台預約希望交流的品牌，可以認識到許多潛在的合作夥伴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播