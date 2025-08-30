為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大稻埕煙火今壓軸場 晚上6點起交管

    大稻埕夏日節壓軸場，將施放大型千輪煙火「埕彩千輪」等全新特效。（北市觀傳局提供）

    大稻埕夏日節壓軸場，將施放大型千輪煙火「埕彩千輪」等全新特效。（北市觀傳局提供）

    2025/08/30 05:30

    淡3至5號水門 上午6時起車輛只出不進

    〔記者孫唯容／台北報導〕「二○二五大稻埕夏日節」壓軸場煙火秀將於今浪漫登場，晚間八時將施放四八○秒煙火，首度推出大型千輪煙火「埕彩千輪」、藍色流星雨等全新特效，點亮台北的夜空，音樂展演也將以「雙主場」形式盛大展開，串聯迪化街永樂廣場與大稻埕碼頭兩大音樂現場，帶來全日不間斷的音樂饗宴。台北市觀光傳播局特別提醒民眾，大稻埕碼頭淡三號至淡五號水門，今天上午六時起車輛只出不進，晚間六時起至十一時周邊將實施交通管制。

    觀傳局表示，今晚六時至十一時，活動周邊市區道路實施交通管制，將視情況彈性擴大管制範圍，會場周邊公車路線配合人潮加密班次；大稻埕碼頭淡三號至淡五號水門自上午六時起車輛只出不進。

    音樂展演 以「雙主場」形式展開

    淡一號至淡六號水門自下午三時卅分起車輛禁止通行（含機車、自行車），建議民眾搭乘捷運後步行前往，路線包含捷運中和新蘆線至大橋頭站、淡水信義線至雙連站，或松山新店線至北門站，再步行至水門進入活動場域。

    觀傳局指出，大稻埕夏日節煙火日皆開設應變中心，除市府觀傳局、交通局、警察局等局處，並請新北市三重分局進駐；觀傳局已協請北市警局請新北市警察局加強新北端巡視，今日兩市警局都將加派巡邏警力，維護民眾安全與場域秩序。

    搭配愛心 推出「埕彩千輪」煙火

    觀傳局長余祥表示，今年大稻埕夏日節壓軸場煙火以「愛情來得正是時候」為主題，不僅結合金閃冠、銀白柳樹、繁花牡丹、藍色煙花、魔法紅心、3D牡丹環與3D燈籠等多種特效，更推出大型千輪煙火「埕彩千輪」，以紅、綠、藍、紫四色斑千輪，並搭配多樣愛心造型，交織呈現愛與祝福的美好意涵，今天剛好是七夕情人節隔天，邀請大家一起來到大稻埕夏日節度過最浪漫的約會行程。

