北市長照、兒虐稽查 衛福部批不足

呂建德指長照布建僅58.6％墊底 市府︰照顧替代率達85％

〔記者甘孟霖、孫唯容／台北報導〕衛福部次長呂建德廿八日表示，希望地方首長每分錢都花在刀口，批評台北市有錢增加敬老金，但台北市的長照布建僅五十八．六％全台敬陪末座；兒虐稽查方面三年才一次。台北市長蔣萬安昨微笑不回應；北市府副發言人蔡畹鎣則反批呂造謠應道歉，稱教育局每年稽查超過一一○○次，北市照顧替代率達八十五％，根據記者調查，雙方是以不同計算基礎之數字互槓。

衛福部︰每間幼園稽查3年才一次

根據本報日前獨家報導，北市教育局針對台北市內七百家公、私立幼兒園稽查，學前教育科稽查員與園務管理分區承辦人目前僅十九人，每位承辦人配有稽查員協助，需負責一至二個行政區，平均每人需管理約卅七間幼兒園，平均每月每人僅會稽查一至二間幼兒園，每間幼兒園需三年才能進行一次全面稽查。

教育局︰每年全市稽查超過1100次

不過蔡畹鎣指稱台北市教育局每一年稽查超過一一○○次，教育局昨補充說明，指每間幼兒園確實每三年輪一次公共安全暨園務行政檢查。但以全市每年稽查次數計算，平均一年稽查二三三家，另外針對準公共幼兒園輔導訪視每年一八四家，非營利幼兒園績效考評每年五十三家，非營利幼兒園訪視輔導及培力訪視一年約卅五場，幼兒園基礎評鑑一年二一八家，幼童專用車路邊攔檢每年約二五○次；此外，府級聯合公安稽查每年約十一次，另針對陳情案件教育局都會派員稽查，去年一年就超過一二○件，所以每年總計各項稽查是一一○○次。

衛福部昨公布北市近三年「長照需求服務涵蓋率」，二○二二年四十七．三三％、二○二三年五十三．五一％、二○二四年五十八．一％，排名二十，始終墊底、僅領先離島。蔡畹鎣則反批北市「照顧替代率」達八十五％。

針對中央與北市呈現數字不同。北市衛生局說明，台北市「照顧替代率」的計算方式，包含外部長照資源，囊括長照項目、家照、社區復健、社區據點及身障機構（不含安養）與未使用長照之聘用外籍看護工等為分子，除以分母的「長照服務總需要人數」。依此八十五％替代率包含長照服務項目五十八％、聘僱外看且未使用長照服務二十％、使用北市自辦服務七％。

呂︰北市自創涵蓋率算法 與國際不同

但呂建德昨受訪再批，北市自創涵蓋率算法，將「參與健康促進、關懷據點、家庭照顧者支持」的長者都納入，這些多屬健康或亞健康族群，並非失能人口，若硬套進去，分母就應該換成全市六十五歲以上人口，標準自然不同。

呂建德說，中央與國際通用的算法，是以六十五歲以上且符合有失能或失智照護需求者為分母，分子則是實際接受長照服務的人數。長照經費分配與人口數、失能人口多寡、地方計畫有關，台北市領取大量資源卻未在服務布建上投入足夠努力應檢討。

衛生局︰各縣市人口、醫療資源有差異

對此，北市衛生局則認為，各縣市在人口結構、醫療資源與社會福利基礎上皆有差異，長照需求與服務使用狀況自然不同，北市除配合中央長照二．○外，更發展社區復健、家庭照顧者支持、社區據點等多元方案，並依照市民長照需求，以民眾最有感的「照顧替代率」，反映真實長照服務成果。

