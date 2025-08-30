為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    下週一開學 高雄代理教師仍缺23人

    2025/08/30 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕九月一日開學在即，高雄市目前仍有學校找不到代理教師，教育局統計，至昨日止高中以下代理教師尚缺廿三人。

    高雄市原本至廿八日止，尚有五十七名代理教師仍在公告甄選，不過昨已減至剩餘廿三人，包括高中二校二人、國中二校七人、國小十二校十三人及幼兒園一人。其中國中缺額散見於各科；國小則以專輔教師四人及含資賦優異領域在內的特殊教育教師六人較多，因需具備專業資格，致人才延攬不易。

    面對今年代理教師比往年難找，三民區陽明國中校長張永芬表示，這是全國性的問題，因為今年各縣市老師開缺多，原本的代理或代課老師「上岸」了。

    新興高中校長朱學雄則說，目前各校都面臨物理化學和生活科技老師難招的問題，主要是理工科系學生有意願修教育學程的人比往年少，寧願往科技業或其他行業發展。

    教育局表示，學校除持續辦理甄選外，並已備妥配套措施，包括由校內教師支援、聘任兼課教師、短期代理教師，或邀請退休教師協助授課。

    補助加碼 新學年公立學童週週喝乳品

    另，配合教育部國教署一一四學年推動學校午餐「提升學生鈣質攝取」計畫，高雄市加碼五千八百萬元，補助公立國小、公立幼兒園每週午餐至少喝一次乳品，將有十五萬名學童受惠。

    教育局指出，配合「提升學生鈣質攝取」午餐目標，建議學校在菜單中多加採用乳製品、小魚乾、板豆腐、芥藍菜及莧菜等高鈣食物，提高學童鈣質攝取。

