《高雄首宗》雙捷運共構聯開案簽約 打造「衛武營藝術之丘」

高捷黃線Y18/橘線O10聯開案未來完工樣貌。（高市府提供）

2025/08/30 05:30

黃線Y18站/橘線O10站交會 興建五棟複合式建築 規劃表演、展覽、音樂會空間

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄規模最大、也是首宗雙捷運共構聯開案的「捷運橘線O10／黃線Y18 衛武營站土地開發案」，昨天於市府簽約，達麗、華友聯與海悅團隊共投資二五三億，市府可分回約一三六億元，直接挹注捷運建設基金，期盼打造新地標。

請繼續往下閱讀...

基地面積5450坪 2033年起分年完工

基地緊鄰衛武營國家藝文中心、黃線Y18站／橘線O10站交會處，基地面積五四五○坪、規劃五棟地上卅八至五十二層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店等，預計二○三三至二○三六年分階段完工，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

1樓設置表演劇場 至少容納120席觀眾

副市長林欽榮強調，基地規劃設計旅館，邀請國際品牌經營，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾，提供舒適住宿空間；一樓空間則設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納一二○至二○○席觀眾及各種類型表演，並優先提供新創劇團使用。

依據規劃，低樓層同時規劃為孵育青年創業基地和發展高雄藝文團體的空間；中央核心廣場可舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動，打造充滿藝文魅力的「衛武營藝術之丘」。

鄰接國家藝文中心、迷迷村青創聚落

捷運局強調，聯開案基地南側，鄰接衛武營國家藝文中心，北側為「迷迷村」青年創藝聚落，未來東側將銜接三井LaLaport與「K Hub」創意基地（武營公園三連棟），可望打造成為嶄新的藝術創造場域。

三家得標的團隊華友聯、達麗和海悅，已於今年二月合資成立「衛武營聯合開發公司」，資本額五十億元，預計興建總戶數約二一○○戶住宅，未來完工後的供給量相當大，有房產業者也擔心屆時是否會供過於求。

高捷O10/Y18聯開案簽約，右起依序為華友聯董事長陸炤廷、副市長林欽榮、衛武營開發董事長謝岱杰、海悅總經理王俊傑。（記者葛祐豪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法