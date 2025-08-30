為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    堆2千噸垃圾擺爛 屏東地院判3年2月

    屏東縣政府環保局在里港鄉查獲義翔環保公司非法堆置混合廢棄物，數量十分驚人。（屏東縣政府環保局提供）

    屏東縣政府環保局在里港鄉查獲義翔環保公司非法堆置混合廢棄物，數量十分驚人。（屏東縣政府環保局提供）

    2025/08/30 05:30

    里港鄉廠房內堆成一座垃圾山 挨罰2百萬並追繳千萬移除費

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉義翔環保公司廠房非法堆置近兩千噸鋁箔包、肥料袋等廢棄物，宛如一座垃圾山，徐姓負責人擺爛不處理，經屏東縣環保局移送法辦後，屏東地方法院依非法貯存廢棄物罪，重判徐男有期徒刑三年二個月，並對該公司罰款二百萬元，還要追繳一千多萬元的廢棄物移除費用。

    累犯徐姓負責人 表示無力清除

    屏東縣環保局稽查人員二○二二年間開車行經里港鄉三和路該公司廠房時，從鐵門縫隙中瞥見裡頭堆放大量不明物品，相當不尋常，當機立斷會同里港警分局入內稽查，赫然發現廠房內外滿滿都是塑膠廢棄物，宛如一座小型垃圾山，景像怵目驚心，遂報請檢方偵辦。

    檢方發現，徐男經營的該環保公司數度更名，從最初繹群、麥可、再到義翔，他在里港鄉三和路承租廠房，租期五年，竟收受來源不明的大量廢塑膠混合物，包括溜冰鞋、鋁箔包、手套、鋁罐、水泥袋等，並夾其他不可辨識的廢棄物，堆置貯存。

    經過清查，義翔公司三和廠房所堆置的廢塑膠混合物量體高達四四二○．九六立方公尺，推算重量近二千噸；負責人徐男事發後兩手一攤表示無力清除，最後是由廠房所有人出資一○一九萬多元，移除所有廢棄物，檢方偵辦後，依違反廢棄物清理法起訴徐男。

    嚴重危害環境 徐男公司不得再營運

    屏東地院發現，徐男除了此案，還涉及另一起違反廢棄物清理法案件被最高法院判刑三年二個月確定，素行不佳，且犯後否認犯行，毫無悔意，依非法貯存廢棄物罪，判處有期徒刑三年二個月，並追繳一○一九萬多元廢棄物移除費，另對義翔公司科罰金二百萬元。

    屏東縣環保局表示，徐男是累犯，該局已多次針對其實際負責的環保公司開罰，里港廠房不但將混合廢棄物貯於室內，連戶外空地也堆滿裝了廢棄物的太空包，對周邊環境造成嚴重危害，查獲後其公司均不得再營運。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播