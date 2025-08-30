為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南橫東段邊坡修復 初來至利稻遊覽車可通

    南橫公路東段邊坡修復工程完工，從初來至利稻，遊覽車也可以暢行無礙。（公路局關山工務段提供）

    南橫公路東段邊坡修復工程完工，從初來至利稻，遊覽車也可以暢行無礙。（公路局關山工務段提供）

    2025/08/30 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕南橫公路東段、台廿線一百八十．八公里邊坡修復工程昨完工，以往上下山的遊客、賣菜村民都需等待解除施工管制的十分鐘內通行，未來從初來至利稻皆可暢行，遊覽車也可以暢行無礙了。觀光業者認為「經濟損失更甚莫拉克風災」，期待遊客上山南橫東段旅遊，原本都在借貸發薪水給員工，如今期盼能迎來南橫的旅遊春天。

    觀光業期盼遊客上山旅遊

    開通地點剛好就在上山前往「天龍飯店」前數百公尺，目前南橫東段在栗園仍進行削山工程，因向陽至大關山間仍有去年颱風造成落石，只能止於向陽。公路局關山工務段長林進芳說，西段的明霸克路橋有三溪匯集工程，但目前預定今年十一月可至大關山。

    菜農：不用半夜運菜下山

    住利稻、摩天的邱姓、胡姓菜農說，終於不用大半夜發車，再到管制口排隊等著十分鐘可通行，大批新鮮蔬菜也更快運下山。

    飯店業者說，莫拉克風災嚴重才引起中央重視，在觀光局與中央大力補助，大批外籍工程師到此工作、住飯店，加上業者努力復甦「當時我們還過得比現在好多了」。

    業者說，山崩影片在網路發酵，旅行社全退訂，無論平、假日每天僅一、二人住宿，「都已經跟股東借款發薪水，債務壓到喘不了，許多員工在山上兼職或求去，如今終於見到一絲希望了」。

