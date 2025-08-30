台灣科技新創基地培育 愛實境獲LVMH欽點精品線上訂購

國科會推動台灣科技新創基地（TTA），發布階段性成果，以培育逾千家新創，吸引近400億元投資，但未來將調整方向，朝向新創與大企業媒合，先爭取訂單，也不排除走併購模式。（記者吳柏軒攝）

2025/08/30 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國發會整合部會推動創新創業雨林生態系，國科會2018年起成立台灣科技新創基地（TTA），已培育1069家新創，吸396億元投資，13家上市櫃，其中線上房仲代看服務「愛實境」（iStaging），另在國際參展時也被LVMH（路威酩軒集團）看中，成功跨界精品時尚線上訂購系統，還與群創光電合作，拿下5億元國際訂單。

不過，TTA分析諸多案例後，發現「台灣新創技術好，但市場選擇不一定合適！」未來將媒合新創與大企業，首波媒合主題以無人機、智慧系統為主，明年朝AI機器人、生醫、半導體等發展。

愛實境（iStaging）到國外參加展覽，獲得時尚業巨頭LVMH青睞，成功打入線上虛擬購物系統，還與群創光電合作，拿下5億元國際訂單。（TTA提供）

國內大廠的微星科技公司，與TTA扶植的奧榮科技新創公司合作，打造「移動式無人機充電系統」。（微星科技與奧榮科技提供）

