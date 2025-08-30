為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台科大聽障新生 求學無懼追問

    林冠佑最喜歡的是《哈利波特：混血王子的背叛》，他認為這本書不僅有推理成分，更有不能光看表面、須了解背後真相的深意。（台科大提供）

    林冠佑最喜歡的是《哈利波特：混血王子的背叛》，他認為這本書不僅有推理成分，更有不能光看表面、須了解背後真相的深意。（台科大提供）

    2025/08/30 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕雖然重度聽障，但未澆熄台灣科技大學（簡稱台科大）機械系大一新生林冠佑的求學熱忱，透過讀唇語、遇到困難立即發問，埋首苦讀，考上理想學校。他盼望外界能夠看到他的內在，而非外部缺陷。

    台科大昨舉辦新生入學指導活動，今年共有一四七七位大一新生，透過身心障礙甄試入學的林冠佑是亮點之一。

    助聽器、讀唇語 再不懂 問到懂

    他表示，自己先天聽力受限，從小十分在意外界眼光，即使戴了助聽器，在環境吵雜時，仍難以分辨清楚。新冠疫情期間，大家戴著口罩，他更難以憑藉唇語來理解對方說些什麼，只能頻頻追問，過程充滿挑戰。

    他舉例，就讀技高期間，在課程中操作機械，有時會有困難，但他課後主動詢問老師。如今進入大學，將保持積極態度，學習上有不足，必定立刻向師長或同儕求助。

    為了考取台科大，林冠佑從高二下學期開始每週四天讀書到晚上九點，高三更將晚自習延長到九點半才結束。不過，儘管課業繁重，還是會閱讀課外書籍，最喜歡《哈利波特：混血王子的背叛》，這本書不僅有推理成分，更有不能光看表面、須了解背後真相的深意，他也希望周遭眾人能夠看到他的內在，而不只是聽障身分。

    就讀技高期間，林冠佑坦言，在課程中操作機械，有時會有困難，但他會課後主動詢問老師。（台科大提供）

    就讀技高期間，林冠佑坦言，在課程中操作機械，有時會有困難，但他會課後主動詢問老師。（台科大提供）

