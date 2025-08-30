陳駿季：遇農產品短缺 政府不再主導輸入

農業部長陳駿季表示，未來若農業產品遇到短缺，不會再由政府主導進口，將會透過調降賦稅方式，由貿易商自行進口。（記者楊媛婷攝）

2025/08/30 05:30

雞蛋進口案風波後 產銷調節將更落實稽核制度

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部前年因應雞蛋短缺，推進口專案，其中超思公司遭北檢認定以虛增蛋價與成本方式，詐領畜產會六千萬元起訴。農業部長陳駿季昨日表示，是否跟超思求償，須待完整法律判決出爐，再依規定處理，不過以此案為戒，未來若再遇農業產品短缺，不會由政府輸入。

陳駿季昨天出席農金獎頒獎典禮，被問及爭論一時的超思案以無圖利無罪簽結，他表示，尊重司法調查結果。北檢的偵查結果是還農業部遲來的公道，當時因應雞蛋短缺、蛋價急速上漲，同仁努力協助自國外進口雞蛋，解決蛋荒後又遭外界許多批評，讓很多人很灰心。

賦稅減免 鼓勵貿易商進口

不過農業部會持續往前走，未來若再遇到農業物資需要產銷調節時，會以該案為戒，不會主動自國外進口，會選擇透過減免稅率的方式，鼓勵貿易商自行從國外進口。

要求畜產會遵守政府採購法

超思被質疑無登記且在無合約下，畜產會就委託其進口雞蛋，陳駿季表示，畜產會是法人組織，若有使用政府補助金額採購，就受「政府採購法」規定，動用自有資金則可用內部規定，畜產會依「畜牧法」成立，已要求該會未來採購不論使用自有資金或政府資金，都要比照「政府採購法」規定。

