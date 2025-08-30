11億打造森里號 明年上路

阿里山林鐵全新打造的高階款列車「森里號」。（林鐵及文資處提供）

2025/08/30 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）斥資十一億一千九百萬元打造全新高階列車「森里號」，首列一輛機關車與五節車廂昨運抵阿里山林鐵嘉義車庫，列車外觀設計納入日出印象，採「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝，預計明年投入「嘉義—阿里山」本線營運，並將規劃區間行駛與特色專列，提供鐵道旅遊新體驗。

外觀「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝

林鐵及文資處長王昭堡表示，為提升阿里山林鐵乘坐體驗與運能，打造每輛造價九千九百萬元的機關車五輛及每節兩千四百萬元的車廂二十六節；相較現行「阿里山號」的一○八席座位，森里號座位減為九十七席（其中含二席無障礙座位），讓每位乘客乘坐空間更加寬敞。高階列車票價與「阿里山號」將有所區隔，待報請交通部核定後實施。

王昭堡說，「森里號」從海拔三十公尺的嘉義站一路攀升至二四五一公尺的祝山站，以穿梭平原至高山林間的概念發想打造，並以鄒族語「樹林」之意譯為「EVI」，命名為「森里號」EVI，蘊含從阿里山山腳向山巔致敬，兼容林業發展與觀光轉型的歷程，象徵人與自然和諧共生。

王昭堡表示，因應多山多彎的路線環境，「森里號」採用動力更強的新引擎，爬坡及面對高海拔氣候皆能穩定輸出；全新轉向架的懸吊系統結合減震彈簧，能減少搖晃，提升乘坐舒適度；駕駛聯控系統支援兩組列車聯掛，提升運能並增加列車編組彈性。

阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光。（林鐵及文資處提供）

