球黴菌症激增 常誤診肺癌開刀

台灣近5年新增13例罕見「球黴菌症」，患者多有美國旅居史，因易被誤診為肺癌或肺結核，台大醫院召開記者會，提醒醫師與民眾提高警覺。（記者邱芷柔攝）

2025/08/30 05:30

過去20年僅1例 近5年有13例 患者皆有美國西南部旅遊史

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣過去二十年間僅出現一例的罕見傳染病「球黴菌症」，近五年卻激增至十三例確診，患者皆有美國西南部的旅遊、工作或居住史。疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署已備妥檢驗試劑並建立送驗機制，並同步發布致醫界通函，提醒醫師遇到疑似個案應加強詢問旅遊史，必要時採集檢體送驗。

請繼續往下閱讀...

疾管署備妥試劑 建立送驗機制

羅一鈞昨出席台大醫院記者會時指出，雖然球黴菌症致死率低於一％，多數為輕症或無症狀，但國內文獻仍曾記錄二例重症，其中一名七十一歲男性在二○○五年自加州返台後出現肺炎合併腦膜炎，最終不治；另一名長居洛杉磯的五十一歲男性則曾一度插管治療，所幸康復。

他提醒，因球黴菌臨床症狀缺乏特異性，民眾赴美旅遊應避免進入風沙大或施工環境，必要時配戴N九五口罩，返台後若出現咳嗽或發燒，務必主動告知醫師。

台大醫院外科部主任陳晉興指出，台灣在二○○○年至二○二○年間僅有一例球黴菌症，但自二○二○年至今已增至十三例。患者多被誤以為是肺癌或腫瘤，甚至動胸腔手術，最後才確診。若台大已有十三例，其他醫院恐怕也存在，只是未被辨識，呼籲醫界遇到有美國西南部旅居史的患者，應將球黴菌症納入考量。

咳嗽、發燒 類似感冒症狀

台大內科醫師胡婉妍補充，球黴菌喜歡乾燥沙漠環境，主要分布於美國西南部、墨西哥及中南美洲，又被稱為「溪谷熱」，美國每年通報約二萬例，但實際數字恐怕更高，多數感染者沒有症狀，部分會出現咳嗽、發燒等類似感冒症狀，約四成患者在感染後一到四週發病，大部分人可自行痊癒，免疫力差者需藥物治療，否則病情可能擴散到皮膚、骨骼甚至腦部。

台大病理部醫師謝明書說，球黴菌症常以肺部結節表現，容易與肺癌、肺結核混淆，但在顯微鏡下可見高度特徵性的「球狀產孢結構」，診斷辨識度高。

隨著台美交流頻繁，加上直航航線開通等，感染風險恐升高，民眾返台後若出現呼吸道症狀，應主動告知旅遊史，以免延誤診斷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法