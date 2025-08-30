為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    官我什麼事》陳玉秀：振興中南部觀光 北回之巔3年引客

    交通部觀光署長陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪，將花3年推動「北回之巔」計畫引客。（記者黃筠軒攝）

    交通部觀光署長陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪，將花3年推動「北回之巔」計畫引客。（記者黃筠軒攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風與○七二八水災重創中南部縣市，使得遊客銳減，觀光署長陳玉秀表示，會針對災區加大補助力道，並研擬振興計畫獎勵旅遊，也將以三年時間推動「北回之巔」計畫，以北回歸線為主軸，打造跨山海、跨縣市路線，吸引國際旅客一來再來，也盼成為國人人生必做清單。

    循著北回歸線走 盼成國人人生必做清單

    去年○四○三震災重挫國際旅客信心，觀光署挹注資源補助觀光業，今年中南部又遇風雨。陳玉秀接受本報「官我什麼事」專訪指出，中南部復原後，要用活動把人流帶回來；今年第四季將在雲嘉南、西拉雅、參山等國家風景區推出廿七個活動，其中三分之一為新活動。

    目前首次來台旅客八成集中北部，陳玉秀表示，未來持續努力把旅客往南送。白沙屯、大甲媽祖、東港王船等宗教民俗活動，儀式感強且連結在地情感，體現越在地越國際，具觀光潛力。

    陳玉秀強調，未來要同中求異、異中求同，一個活動若兩地都能辦就不夠有特色。我國觀光資源相對破碎，宣傳易發散，國際印象不鮮明。觀光署今年提出北回之巔旗艦計畫，正循程序陳報行政院核定，屬於國內重大公共建設計畫。

    陳玉秀說明，台灣北回歸線行經島嶼、海洋、河川、高山、縱谷、部落，地景及文化豐富，西起可串接澎湖虎井、嘉義東石、阿里山、玉山塔塔加、花東縱谷，打造為必走路線，引客分段完成，也盼在台灣循著北回歸線走，能夠成為國人人生必做清單項目之一。

    外界關注國際客千萬人次年度目標，交通部則強調「人次非唯一觀光KPI」。陳玉秀坦言，目前尚未能找到更具體的通用項目取代，不過旅客日均消費會是重點，而北回之巔等目標明確的計畫可設專屬指標，如觀察回訪情況。

    旅宿業缺工 試行退休員工回鍋彈性排班

    至於旅宿業缺工，她指政策牽動大，勞動部須審慎權衡，如關稅若影響其他產業，須優先保障國人就業人口及薪資結構；已有業者試行邀請五十多歲退休員工回鍋彈性排班。

    業界出身、進官署兩個月的陳玉秀表示，已逐漸適應新角色，不斷在旅人、觀光推動者、產業政策制定者三個角色間換位思考，把想法轉換成政策治理；面對需跨部門、跨域合作的觀光產業，想到點子就打電話商量，並會持續走訪各地，要把台灣的好說給世界聽。

