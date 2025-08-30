為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園珍珠海岸音樂節 「星動潮派對」今登場

    「桃園珍珠海岸國際音樂節」吸引許多民眾前來歡度浪漫情人節。（記者周敏鴻攝）

    「桃園珍珠海岸國際音樂節」吸引許多民眾前來歡度浪漫情人節。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者周敏鴻、黃政嘉／桃園報導〕為期三天「桃園珍珠海岸國際音樂節」，昨晚在桃園市大園區竹圍漁港登場，首日由越南創作歌手MINH與藝人Matzka、宇宙人、動力火車等接力演出，還有LALAI原民音樂人才PK大賽等表演，陪民眾度過浪漫的七夕情人節。

    音樂節規劃珍珠國際主舞台，今天主題是「星動潮派對」，晚上迎來韓團KARD與藝人曾沛慈、派偉俊、血肉果汁機等表演；至於築夢世界副舞台今天規劃鐵玫瑰熱音賞、海岸熱血副舞台，則有桃園盃三對三與職籃球星表演賽等。

    市長張善政說，有史以來的第一次「桃園珍珠海岸國際音樂節」，熱鬧非凡、精彩可期，喜歡音樂、運動、NBA球星的民眾，絕對不要錯過。

    市府觀光旅遊局建議，民眾多利用大眾運輸工具，包括桃園客運直達竹圍站後步行抵達會場，或搭乘台灣高鐵轉乘桃園機場捷運到A11坑口站，再搭綠線接駁車；每日下午一點到晚間十一點，會場周邊道路有交通管制，自行開車民眾可停車在A11產專區停車場，再搭藍線接駁車。

    另，土地公文化教育基金會爭取文化部振興偏鄉巡演計畫補助，加上基金會、烏林地區土地公廟群自籌經費，請來明華園日字戲劇團今晚七點到龍潭觀光夜市原址，上演經典大戲「紅塵菩提」；傍晚五點至晚上十一點，市集「回娘家」快閃。

