    首頁　>　生活

    《教育部補助1.7億餘元》苗縣74校216間廁所 全面翻新

    苗栗縣不少國中小學廁所有太過老舊、設備損壞等問題。（立委陳超明國會辦公室提供）

    苗栗縣不少國中小學廁所有太過老舊、設備損壞等問題。（立委陳超明國會辦公室提供）

    2025/08/30 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣不少國中小學廁所有太過老舊、設備損壞等問題，影響學生如廁感受及意願。經苗栗縣政府通過立委爭取，獲教育部補助一．七億餘元，將改善全縣七十四所學校、共二百一十六間老舊廁所，讓學生能在乾淨、明亮的空間，放心舒服地「方便」。

    為提供學校師生安全、舒適的如廁環境，教育部國教署依據「教育部國民及學前教育署補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點」逐年編列預算，改善全國國中小學廁所。

    苗栗縣也有不少國中小學校園廁所存在太過老舊，設備損壞、不通、昏暗及通風不佳、氣味難聞等問題，影響學生如廁感受，不乏有學生雖想大號，但寧願憋著回家再上。苗縣府提報改善計畫向中央爭取，近日獲補助一．七億餘元，將改善全縣七十四所學校、共二百一十六間老舊廁所。

    苗縣府教育處長葉芯慧指出，這次廁所改善，不僅是修繕老舊設施，也要打造「安全、明亮、友善」的新空間，提升使用舒適度，也鼓勵學校發揮創意，融入在地特色，讓廁所空間成為校園另一個展現教育理念的角落。

    縣長鍾東錦則感謝立委陳超明、邱鎮軍協助爭取，及教育部、行政院的大力支持，讓苗栗縣能獲得一次性的補助經費，全面推動校園廁所改善工程。

