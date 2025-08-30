為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《開學前》永和開唱民歌 壯圍飆樂嗨3天

    宜蘭壯圍生活節昨在壯圍沙丘生態園區加碼推出「霞光夜嶼」音樂會。（東北角風管處提供）

    宜蘭壯圍生活節昨在壯圍沙丘生態園區加碼推出「霞光夜嶼」音樂會。（東北角風管處提供）

    2025/08/30 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕開學前最後週末假日，新北和宜蘭都有許多活動，包括「永和仲夏夜之夢」、「汐止區仲夏音樂派對」、「八里親子藝術季」，宜蘭壯圍生活節「霞光夜嶼」及礁溪龍潭湖的情人節活動，有音樂會、美食市集、闖關遊戲和浪漫燈會，家長和小朋友在暑假結束前親子同歡。

    新北市「永和仲夏夜之夢」系列活動最終壓軸場「經典民歌之夜」，今天在仁愛公園登場，下午三點開始安排有超大型水樂園氣墊滑水道及雨傘轉球特技等精采節目，仁愛公園周邊有美食市集。

    今晚七點「經典民歌之夜」開唱，今年邀請知名的民歌手，包括施孝榮、殷正洋、南方二重唱、于台煙及李明德等人，帶來令人回味的歌曲。

    新北市八里區公所今天上午九點開始在戶外廣場舉辦「八里親子藝術季—八里總動員，性平小將，藝啟GO」活動，規劃五大體驗式性平闖關遊戲，結合運動元素與VR/XR科技互動裝置，打造「藝術×運動×性平」的多元體驗，融合戲劇演出、趣味闖關、手作DIY等活動。

    宜蘭壯圍生活節昨在壯圍沙丘生態園區加碼推出「霞光夜嶼」音樂會，由葉璦菱、沈文程等歌手登台演出，吸引千人同歡，今、明二天還有音樂會接力開唱，要讓遊客從白天玩到晚上，從沙丘唱到海邊；礁溪龍潭湖情人節活動，昨晚開幕點燈後，連續二天有經典民歌及台語歌手之夜，主場燈會則持續到九月底。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播