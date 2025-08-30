塭仔圳重劃區開放2新路 分流中正路車潮

塭仔圳重劃區內路網逐步成形。 （新北地政局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕往返新北市新莊中正路輔大商圈與建國一路商圈道路即將開放，新北市地政局表示，塭仔圳重劃區內路網逐步成形，繼七月開放部分新闢道路後，八月卅一日下午二點將再開放國營路、新富三路銜接中環路，可以分流中正路車潮；九月十一日中午十二點將封閉新樹路以西的福營路（至捷運輔大站二號出口為止）、景德路施工。

地政局指出，新開放的國營路、新富三路均為廿米寬、雙向各二車道，橫向串聯中環路與建國一路，並可透過莊泰路便道連接中正路，通往新莊副都心及舊市區，可紓解周邊商圈交通壅塞。

同時，因應重劃區內排水箱涵與道路拓寬工程，九月十一日中午十二點起，將封閉新樹路以西的福營路（至捷運輔大站二號出口）及景德路，並同步開放莊泰路便道供車輛改道。

地政局提醒，福營路與景德路為通勤族往返台六十五線快速道路、西盛工業區及樹林地區的重要幹道，尖峰時段車流龐大。已要求施工團隊提前張掛改道指示牌，並派員現場疏導，確保交通安全。

搭乘八○○及八八五公車的民眾，也請提前留意最新站位與路線，避免行程受影響。民眾可至新北市地政局官網或臉書粉絲專頁查詢，提前規劃路線，節省行車時間。

