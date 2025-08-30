為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北敬老金破12億 逾9成選擇匯入帳戶

    新北市剛升格時，重陽敬老金曾採取各區里現金發放方式。（檔案照，記者翁聿煌攝）

    新北市剛升格時，重陽敬老金曾採取各區里現金發放方式。（檔案照，記者翁聿煌攝）

    2025/08/30 05:30

    超過81.5萬長輩受惠 百歲以上領2萬 不需要付匯費

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市重陽敬老金今年將於重陽節前陸續撥付長輩所指定的銀行、郵局及農漁會帳戶，重陽敬老金總金額超過十二億，九成以上都是匯入長輩所指定的金融機構帳戶，不需要付匯費，長輩也可選擇領取現金，至長輩戶籍地區公所領取，選擇領取現金者不到一成，一百歲以上長輩可領兩萬元，各區公所也會辦理重陽敬老餐會，請長輩們吃一頓豐盛大餐，歡喜過重陽。

    曾直接發放 警方戒護費周章

    新北市剛升格時，考量長輩直接領到錢會比較高興，曾經在各區里直接發放重陽禮金，但金額龐大，警方都派員戒護，後來在議會的建議下，直接匯入長輩帳戶比較方便，也省掉發放工作大費周章，因此，現在有九成以上的民眾都直接匯入帳戶。

    方便長輩 匯入帳戶自行任選

    新北市今年重陽禮金預估人數達八十一萬五七八一人，包括五十五至六十四歲原住民長者六六四一人，長輩六十五至七十九歲（原住民滿五十五歲）可領一千五百元，八十至八十九歲兩千元，九十至九十九歲可領五千元，一百歲以上可領兩萬元。

    新北市社會局表示，新北市重陽禮金總發放金額超過十二億元，以去年為例，帳戶匯款者約佔九十四％；選擇領取現金者約佔六％，選擇匯入帳戶的長輩，可以自行任選銀行、郵局或農漁會的帳戶，不會多收任何匯款費用。

    社會局提醒領取現金的長輩者，必須攜帶身分證、印章到戶籍地區公所指定地點領取，如未能在期限內到區公所領取者，可於指定期限內至新北市社會局領取，逾期則無法保留。

    有關重陽禮金發放標準暨相關資訊，可至新北市社會局網頁老人福利「重陽禮金專區」查詢，社會局也提醒長輩，市府不會主動打電話向民眾索取帳戶資訊，如有接獲疑似詐騙電話，請撥打一六五防詐騙專線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播