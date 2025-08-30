礁溪敬老禮金扣30元匯費 消保官認不合理

2025/08/30 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉公所發放重陽敬老禮金，配合轉帳申請民眾，非礁溪鄉農會帳戶，農會將扣三十元匯費；民眾質疑，配合轉帳可節省村、鄰長逐戶發送的人力與時間，還要被扣錢，很不合理，應由公所編列公務經費支應。公所表示，這是宣導並未強迫辦理，是否編列公務經費支應可以研究。

非礁溪鄉農會帳戶 將扣錢

礁溪鄉六十五歲以上長者近八千人，依年紀不同，可以領到一千元至三萬元不等的重陽敬老禮金，九十九足歲以上長者可領到三萬元。礁溪鄉公所表示，多年前就推廣轉帳申請，但大家意願不是很高，今年再次加強宣傳，方便長者領取也節省發送人力，未辦理轉帳長者，仍由村、鄰長親送到府。

宜蘭縣政府消保官王雅琳看到公所轉帳申請通知單十分不解；她指出，轉帳是方便公所作業，為何要扣民眾的錢，三十元雖然不多但不合理，對政策也沒有鼓勵作用，難怪民眾不願辦轉帳。

公所︰可研究編列經費

王雅琳說，轉帳匯費應由公所編列經費支應，不應從民眾身上拔毛，宜蘭市公所早就辦理轉帳撥款，也沒扣民眾的錢，礁溪鄉應該跟進，才是合情合理的作法。

礁溪鄉公所表示，跨行收取匯費是金融機構的規定，是否由公所編列經費可以研究。宜蘭市公所指出，宜蘭市推動轉帳申請多年，匯費皆由市公所預算支付，不會扣到長者的禮金。

