為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    礁溪敬老禮金扣30元匯費 消保官認不合理

    2025/08/30 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉公所發放重陽敬老禮金，配合轉帳申請民眾，非礁溪鄉農會帳戶，農會將扣三十元匯費；民眾質疑，配合轉帳可節省村、鄰長逐戶發送的人力與時間，還要被扣錢，很不合理，應由公所編列公務經費支應。公所表示，這是宣導並未強迫辦理，是否編列公務經費支應可以研究。

    非礁溪鄉農會帳戶 將扣錢

    礁溪鄉六十五歲以上長者近八千人，依年紀不同，可以領到一千元至三萬元不等的重陽敬老禮金，九十九足歲以上長者可領到三萬元。礁溪鄉公所表示，多年前就推廣轉帳申請，但大家意願不是很高，今年再次加強宣傳，方便長者領取也節省發送人力，未辦理轉帳長者，仍由村、鄰長親送到府。

    宜蘭縣政府消保官王雅琳看到公所轉帳申請通知單十分不解；她指出，轉帳是方便公所作業，為何要扣民眾的錢，三十元雖然不多但不合理，對政策也沒有鼓勵作用，難怪民眾不願辦轉帳。

    公所︰可研究編列經費

    王雅琳說，轉帳匯費應由公所編列經費支應，不應從民眾身上拔毛，宜蘭市公所早就辦理轉帳撥款，也沒扣民眾的錢，礁溪鄉應該跟進，才是合情合理的作法。

    礁溪鄉公所表示，跨行收取匯費是金融機構的規定，是否由公所編列經費可以研究。宜蘭市公所指出，宜蘭市推動轉帳申請多年，匯費皆由市公所預算支付，不會扣到長者的禮金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播