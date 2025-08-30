嘉市建國二村、復興新村 市地重劃基礎建設完工

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程完工。 （記者王善嬿攝）

2025/08/30 05:30

年底前進行配地作業 市府提供容積獎勵 加速開發

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程歷時兩年九個月，完成道路、排水、污水、滯洪池、景觀植栽等基礎工程，昨天竣工，將於年底前進行配地作業；重劃區域位於市區蛋黃區，國防部、國有財產署為大地主，市長黃敏惠昨呼籲國防部、國產署分配土地後儘快辦理標售、招商引資，市府將提供容積獎勵政策，盼加速推動開發。

請繼續往下閱讀...

空軍、陸軍眷村 重劃後變商業區

建國二村與復興新村曾是空軍、陸軍眷村，二○○五年搬遷至經國新城，國防部曾自辦都更未果，二○二○年決定市地重劃，由市府主導辦理土地開發，將住宅區變更為商業區，並取得道路、公園、停車場等公共設施用地廿五．一四％。

市府二○二二年十一月起辦理市地重劃工程，開發總面積八．八三七九公頃，總經費四．二三億元，建置道路、共同管溝、景觀植栽，並規劃七○七四立方公尺滯洪池及寬達七公尺人行道。

市府推動眷村生活文化館 將招標

黃敏惠參與工程竣工典禮時說，市府克服困難完成工程，現在基礎設施完善，市文化局推動「眷村生活文化館」也已完成細部設計，將辦理招標，盼充滿歷史記憶的土地成為城市更新與再造典範；有意投資廠商如三年內開發，市府將提供容積獎勵十％，三至五年容積獎勵五％，超過五年不予獎勵。

建國二村眷村子弟、知名製作人王偉忠受邀出席典禮時說，眷村故事豐富，成為他創作靈感，如今公共工程完工，期待早日開發，並將眷村的溫暖、人文延續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法