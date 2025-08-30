為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    斥資1100萬 虎尾圓環3D裸視牆啟用

    虎尾鎮公所與縣府合作，斥資1100萬在虎尾圓環旁打造3D裸視牆。（記者李文德攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕虎尾鎮公所三年前在虎尾圓環打造「素還真」鋼雕，引起熱烈迴響。今年縣府、公所合力斥資一千一百萬元在圓環旁打造3D裸視牆，鎮長林嘉弘表示，裸視牆是縣內首座，代表虎尾鎮是雲林智慧科技門面。

    林嘉弘表示，裸視牆底座約兩公尺高，螢幕高八尺、寬十六公尺，支援裸視3D技術，螢幕亮度可自動調整，並可支援廣告、動畫、即時訊息、交通資訊等資訊，是雲林縣首座裸視技術應用典範。

    林嘉弘指出，目前裸視牆播出的影片以公部門的宣傳影片為主，有「萌虎」、虎尾中元文化祭影片、虎尾中元文化祭主題曲MV等輪播；民眾表示，每次經過都會忍不住駐足欣賞，公所能為當地創造觀光新亮點，樂觀其成，但晚上螢幕放映時亮度較強，擔憂會造成交通視野問題，希望裸視牆能夠多多活用，創造更多觀光新亮點。

    鎮公所表示，配合周邊民眾作息，裸視牆影片每天上午十時至晚間十時播映，中午十二至一時及其餘時間關閉，至於民眾反映夜間裸視牆的亮度及音量，會滾動式降低，也會在附近顯目處的電線桿增設警語標示。針對日後活化部分，將測試進行現場轉播，也正評估是否開放商業使用或委外管理。

