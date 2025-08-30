破壞環境 彭啓明：不管藍綠一律重罰

環境部長彭啓明（中）頒獎表揚獲選「水環境巡守領域楷模」代表。 （記者蔡文居攝）

2025/08/30 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕環境部與長榮大學河川保育中心昨天在台南巴克禮公園舉辦「水環境守護夏令營」，環境部部長彭啓明勉勵青年世代承接守護水環境的責任，他表示，環保犯罪者有兩種，一種是「環保斯文敗類」，有的人甚至拿到很高的環工學歷或讀化工的，另一種則是「環保蟑螂」，只要破壞環境，不管藍綠一律重罰，以杜絕不法。

彭：賴總統 要他放手去做

彭啓明說，環保犯罪將以最嚴格標準來看待，破壞環境就是一種罪，過去政府推動環檢警聯手查緝環境犯罪，也重罰很多案件，總統賴清德要他放手去做，不管藍綠一律重罰。

請繼續往下閱讀...

他說，南市環保局長許仁澤曾帶他去查勘光電板案場，光電板底下居然掩埋營建廢棄物，只要抓到一定重罰。另外，營建土石的去處，未來也會以循環經濟的概念大力來推動。

水環境守護夏令營有來自全國大專青年學子及河川志工團隊參加，彭啓明頒獎表揚六位「水環境巡守領域楷模」，包括北市豹山溪水環境巡守隊隊長甘偉文、南市正新國小蟋蟀少年水環境守護志工隊陳俊臣老師、高雄市鳳山北門里水環境巡守隊謝秀霞里長、新竹縣新豐鄉水環境巡守隊隊長吳傳梴、苗栗縣竹森社區水環境巡守隊隊員楊招治、花蓮縣生態推展協會水環境巡守隊鄭龍麟理事獲獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法