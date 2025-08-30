今年外銷首櫃 18噸麻豆文旦運加拿大

麻豆文旦外銷第一櫃18公噸，昨從麻豆運往加拿大。（記者楊金城攝）

2025/08/30 05:30

丹娜絲風災後產量剩2成 下週進入大採收期 每台斤60至120元間

〔記者楊金城、王姝琇／台南報導〕台南麻豆文旦在丹娜絲風災後產量僅剩二成多，市府持續拓展海外市場，趕在中秋佳節前，今年外銷第一櫃十八公噸的麻豆精品文旦昨天啟運，銷往加拿大，讓當地台僑、加拿大人也能共享中秋最具台灣代表性的柚香滋味。而外銷新加坡的麻豆文旦預定下週啟運。

外銷新加坡 預定下週啟運

麻豆文旦下週進入大採收期，因量減價揚，市價估約每台斤上漲十元，多數約落在六十至一二○元間，麻豆區公所已定九月廿日將在曾文市政願景園區舉辦麻豆文旦節行銷；台南市長黃偉哲強調，麻豆文旦以品質著稱，僅存的文旦更顯得彌足珍貴，呼籲業者、柚農必須堅持原產地，不能以外地文旦混充，以免影響消費者信任。

加強拓展東南亞與日本市場

台南文旦在二○一九年首度外銷加拿大，今年也再與加拿大華人超市合作銷售，黃偉哲說，受風災、雨災影響，麻豆文旦產量銳減，但在柚農努力搶救下，仍能出口外銷，未來也會加強拓展東南亞與日本等地外銷市場，藉由打開國際通路，帶動內銷更暢旺。

文旦外銷加拿大由麻佳菓菜運銷合作社供果，合作社主席陳財富說，麻豆文旦產量大減，但合作社憑藉十六年以上產地經驗，與社員齊心克服困難，嚴格把關品質，持續穩定供應精品文旦，堅守「產地直送」的承諾，透過物流專業配送，將柚農的心血完整送達消費者手中。

台南市農業局局長李芳林指出，台南文旦面積一○六○公頃全國最多，麻豆區就占了約八一五公頃，風災後，麻豆文旦依然甜美，歡迎民眾繼續挺買，支持最好吃的台南文旦。

台灣鯛美食節 推6道創新料理

此外，農業局也與老爺行旅甘粹餐廳舉辦「台灣鯛．魚你有約」美食節，即起到九月廿八日推出六道台灣鯛創新料理，黃偉哲試吃也讚不絕口；台南是台灣鯛主要產地，養殖面積九○八公頃、產值上看十七億，因外銷美國為主，受到美國對等關稅衝擊，南市推廣台灣鯛內銷市場因應。

