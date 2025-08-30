為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化9/27走讀藝術節 6路線報名

    彰化走讀藝術節，輕旅行路線各具特色。（記者張聰秋攝）

    彰化走讀藝術節，輕旅行路線各具特色。（記者張聰秋攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化走讀藝術節將於九月廿七日到十月廿六日登場，文化局在彰化市、鹿港鎮各規劃六條藝術輕旅行路線，每條路線結合裝置藝術與在地文化、建築、美食、生態等元素，帶領民眾以步行的方式，發現城市中的隱藏風景。

    文化局表示，彰化市區三條路線像是「小巷裡的藝術悄悄話」帶大家從縣立美術館、八卦山文學步道、舊銀宮戲院一路走進彰化老街巷弄，轉角就能遇見裝置藝術作品，聆聽城市的歷史故事。還有「拾光漫步．城市藝境」路線，從孔子廟、卦山村美學生活聚落一路散步，串聯古蹟、綠意與沿路轉角裝置藝術，感受彰化設計能量。

    鹿港鎮則以老街人文風情為主題，推出三條文青風的輕旅行路線，「神之藝境．走讀鹿港巡禮」從鹿港國際中小學出發，深入城隍廟、新祖宮、公會堂，探索信仰與藝術交織的廟宇風景。「走巷入藝．鹿港小時光」路線漫步在桂花巷藝術村、天后宮等老街巷弄，體驗百年工藝與小鎮的生活節奏。

    即日起開放線上報名，報名網址：https：//gov.tw/YBQ，另外也有「藝術工作坊」，報名網址：https：//reurl.cc/ZNVZE3

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播