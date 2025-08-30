彰化9/27走讀藝術節 6路線報名

彰化走讀藝術節，輕旅行路線各具特色。（記者張聰秋攝）

2025/08/30 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化走讀藝術節將於九月廿七日到十月廿六日登場，文化局在彰化市、鹿港鎮各規劃六條藝術輕旅行路線，每條路線結合裝置藝術與在地文化、建築、美食、生態等元素，帶領民眾以步行的方式，發現城市中的隱藏風景。

文化局表示，彰化市區三條路線像是「小巷裡的藝術悄悄話」帶大家從縣立美術館、八卦山文學步道、舊銀宮戲院一路走進彰化老街巷弄，轉角就能遇見裝置藝術作品，聆聽城市的歷史故事。還有「拾光漫步．城市藝境」路線，從孔子廟、卦山村美學生活聚落一路散步，串聯古蹟、綠意與沿路轉角裝置藝術，感受彰化設計能量。

請繼續往下閱讀...

鹿港鎮則以老街人文風情為主題，推出三條文青風的輕旅行路線，「神之藝境．走讀鹿港巡禮」從鹿港國際中小學出發，深入城隍廟、新祖宮、公會堂，探索信仰與藝術交織的廟宇風景。「走巷入藝．鹿港小時光」路線漫步在桂花巷藝術村、天后宮等老街巷弄，體驗百年工藝與小鎮的生活節奏。

即日起開放線上報名，報名網址：https：//gov.tw/YBQ，另外也有「藝術工作坊」，報名網址：https：//reurl.cc/ZNVZE3

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法