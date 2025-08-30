為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    古蹟營林所台中出張所宿泊所 修復開幕

    台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復完工，外觀典雅。（記者張軒哲攝）

    台中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」修復完工，外觀典雅。（記者張軒哲攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」歷經三年規劃、修復及策展，廿九日熱鬧舉辦開幕活動，透過空間活化再利用，以八仙山林業發展為主軸策展，結合光影、實物及日常，帶領民眾沉浸式體驗跨時空的林業文化之旅，讓豐原市區增添新景點。

    見證八仙山林業文化百年史

    豐原區南陽路逸仙莊有兩棟建物，於二○一五年經台中市府公告為市定古蹟，並於二○一八年重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」，並將陽明段其他三棟建築列入歷史建築保存，編列二八○○萬經費修復，二○二二年底動工，完成主要兩棟古蹟修復，兩棟嶄新典雅日式建築隱在社區大樓與公務機關之間。

    林業保育署台中分署委託逢甲大學副教授余風進行歷史調查、訪談及森林鐵路遺跡現勘，蒐集宿泊所與八仙山林場發展的脈絡與故事，作為規劃《源起・宿泊》為主題策展的素材。

    豐原市區增添新景點

    林業及自然保育署署長林華慶時表示，宿泊所啟建於日治時期，至今已近百年，過去曾是林業人員往返八仙山林場與豐原地區出差時的重要據點，是林業文化發展歷程中不可或缺的見證者，啟動修復工程盡可能保存原有構件與珍貴的檜木舊材，期盼宿泊所能夠串聯豐原地區文化旅遊資源與八仙山國家森林遊樂區的生態旅遊軸帶，成為大眾認識林業歷史、體驗文化生活的新亮點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播