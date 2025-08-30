否認為音樂節移樹 中市府挨批說謊

台中市議員江肇國批市府，為辦爵士音樂節移植路樹。（江肇國提供）

議員秀簡報打臉 建設局僅回應移樹是推動景觀優化 護樹團體要求把樹種回來

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中市民廣場近日進行景觀優化移植臨公益路側十餘棵路樹，傳出移樹的理由是為「優化爵士音樂節人潮動線」引起反彈，建設局稱與爵士音樂節無關，在地市議員江肇國廿九日秀建設局「市民廣場景觀優化計畫」簡報痛批市府說謊，環保及護樹團體也要求恢復原狀，否則將前往抗議。

已移14棵留3棵 將持續向地方說明

建設局僅回應，此次公益路側樹木移植，主要是因應民眾需求，過去屢有民眾反映附近木平台及花崗石座椅影響通行，甚至常有人碰撞跌倒，推動景觀優化提升周邊行人動線照明度及無障礙環境，並非因為要舉辦爵士音樂節，原訂移植十七棵，目前已移植十四棵，後續持續跟地方說明。

中山堂廣場前 大量樹木也遭移除

此外，中山堂也被發現廣場前大量樹木遭移除，民眾嘆，市府狂砍樹談何低碳城市；中山堂管理單位大墩文化中心指出，中山堂廣場前的榕樹等樹木感染「樹癌」褐根病後成為樹木疫病區，十年來委託中興大學樹醫院醫治，仍陸續枯死六棵，今年更有兩棵倒塌，因有嚴重安全疑慮，經樹醫生建議移除，目前配合中山堂廣場改善計畫移除染病或樹況不佳的樹木，並重新翻土更新土壤去除病菌，未來重新補種新樹種，至於市民廣場的部份，建設局昨仍強調是做景觀優化移樹並非為舉辦爵士音樂節。

江肇國：市府前後矛盾 誠信破產

江肇國昨秀建設局「市民廣場景觀優化計畫」簡報指出，簡報資料中明確寫出「市民廣場優化目標」，提及爵士音樂節每年吸引國內外百萬人次遊客，「為使活動主場地市民廣場更符合使用需求」下進行改善，移除路樹目標達到「動線舒暢、夜間安全、無礙友善」；市府簡報中白紙黑字寫得很清楚，卻在被質疑與批評後全盤否認，前後矛盾、自打嘴巴，更誠信破產。

環保及護樹團體也痛批，人潮在廣場裡不去改善交通策略，反移除路樹，要求「把樹種回來」恢復原狀，否則將前往抗議；市民廣場附近百貨公司、飯店表示，尊重市府，業者也會將本身養護的綠地及建築持續綠美化。

