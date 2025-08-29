北市兒虐示警網站 家長查詢不易

2025/08/29 05:30

〔記者蔡愷恆、甘孟霖／台北報導〕根據衛福部「聯合國兒童權利公約CRC資訊網」，在市長蔣萬安任內，有六十起違反兒少法第四十九條的「虐待兒童」事件，托嬰中心有三起，而有卅九間幼兒園曾發生違反幼教法「不當對待兒童」事件。面對兒虐事件頻傳，教育局兩年前開始在台北市教育局網站上公告裁罰資訊，社會局只在中央網站可搜尋，不僅市府兩個單位做法不一，記者實際上網查看後發現，家長均不易知曉那些機構有虐兒紀錄，無法達到有效示警。

教局、社會局做法不一 無法有效示警

因培諾米達信義幼兒園狼師案，台北市教育局去年於官方網站當中新增幼兒園不適任人員公告專區，只要教保員不當對待學生行為認定屬實裁罰，就會登陸在網頁當中，公告完整姓名、裁罰時間、任職狀態以及身分證字號前幾碼，並詳列是在哪一個園所違反教保人員服務條例而被公告。

不過，記者實際操作不適任人員公告專區，標題上只會有教保人員名稱，並無園所名稱露出，導致家長不易直觀察覺園所是否曾發生過不當對待事件；而是要透過搜尋系統，直接搜尋園所名稱，才可得知是否有相關事件發生過。

針對北市教育局有在自己的官網上公布名單，而社會局僅將資料交給中央，社會局解釋，CRC裁罰專區是由中央建置，經社會及家庭署與各縣市社政單位會議，決議各縣市配合違反兒少法裁罰案件，統一於CRC裁罰專區登錄違法裁罰案件與公告。

衛福部「聯合國兒童權利公約CRC資訊網」可查詢違反兒少法行為人、兒童及少年福利機構、收出養媒合者資訊，包含保母、托嬰中心等，也可看到裁罰幼兒園以及其負責人或行為人的違規內容，都可以針對行為人或是機構名稱查詢裁罰項目。

但記者使用後發現，無法以違規事項查詢曾因兒虐事件受裁處單位或人員，也就是所有違規項目裁罰都混一起。且在網站中，各案件只會顯示違規法條與裁處依據，若對法規不熟悉，一般民眾較難理解該法條是否涉及兒虐等事宜。

