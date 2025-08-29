公館圓環爭議 民團促改善標線 交工處︰成效有限

台北市政府交通局宣布9月13日將拆除公館圓環，並填平地下公車專用道，引發爭議。（記者董冠怡攝）

2025/08/29 05:30

居民憂填平地下道將造成交通壅塞 市府評估不至於大塞

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府交通局廿七日宣布，九月十三日將拆除公館圓環，並填平地下公車專用道。不過民團、在地居民、學生等團體昨集結現場抗議，認為拆除期間以及填平地下道後公車行駛地面將造成交通壅塞，主張可透過改善標線方式改善安全問題。但市府交通管制工程處認為，標線對於改善駕駛人行為、減少事故的成效有限，改為正交路口較為直觀，更能保障安全；也坦言在拆除工程前期因公車專用道無法行駛，公車需與一般車輛合流會略塞，但評估不至於程度大增；圓環拆除後，公車恢復行駛路面公車專用道，因會碰上紅燈平均每車次車程約多卅秒。

請繼續往下閱讀...

交工處︰公車走專用道 遇紅燈多30秒

北市交通管制工程處副處長黃惠如說，地下公車專用道填平後，公車在路面仍行駛專用道，並無車輛交織問題，且經試算六成的公車不會遇到紅燈，車程約增加卅秒。她也說，從國外相關文獻以及經驗來看，車輛導引線輔助，對於用路人切西瓜等行為改善，進而減少事故很有限，改成正交路口後動線就相對直觀，推估可以改善六成以上的事故比例，市府經此考量才決定一次性拆除改善。而未來機車族除從福和橋下橋往台北市方向仍需兩段式左轉外，其餘方向都能直接透過左轉專用時相左轉。

苗博雅︰蔣倉促宣布是天兵政策

昨上午民團集結公館圓環舉辦「蔣不聽！抗議北市府強拆圓環」記者會抗議。社民黨議員苗博雅批，蔣萬安倉促宣布填平地下道是天兵政策，民團也提出標線改善方案，僅要花兩百萬，為何市府要花三百萬元研究，再花一億元來做工程浪費公帑？苗也直指，地下道填平後三百台公車將駛入地面層，合流與交通安全背道而馳。

議員︰市府完全不尊重議會

民眾黨議員張志豪說，七月的說明會結論，就是請市府再開協調會，把各界建議納入研究，卻換來市府強硬宣布要拆。此外，議會交通委員會也決議，公館圓環拆除要暫緩，想不到市府完全不尊重議會。

行人零死亡推動聯盟理事長林柏勛表示，交通局報告當中強調正交路口比圓環安全，但檢視過去圓環改造路口，一九八八年南京東路、八德路口拆除改為正交路口，是透過禁止車輛左轉換來安全。

台師大學生會長黃莨騰表示，公館圓環是師大學生從和平校區到公館校區必經之路，學生會簡單做過調查，僅十一％學生認為應填平，五十八％學生認為應有更好解決方案；此外，填平地下道勢必造成道路壅塞，這也影響學生跨校區選課的機會，原本可搭乘車程十二分鐘公車往返校區，交通時間拉長勢必影響學生選課權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法