北市幼兒園爆掐頸甩童 教局挨批消極

家長控訴3月通報 涉案人員改到負責人安親班上班 立委質疑市府怠惰

〔記者甘孟霖、蘇永耀／台北報導〕台北市萬華區某幼兒園幼幼班陸續有幼童拒絕上學，有幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青。民進黨立委林月琴、台北市議員張文潔及家長代表，昨在立法院舉行「老師停職卻改到補習班帶孩子？北市府縱容兒虐一再重演」記者會，受害幼童家長到場控訴孩子受創，立委林月琴質疑北市教育局怠惰卸責、恐釀更多孩子受害。

教局︰從嚴裁處累計97萬3500元

教育局回應，三月十日獲報後，清查三二○小時監視器影像，認定不當對待屬實，五月已裁罰行為人及園所負責人，八月更稽查出負責人經營另間補習班任用該不當對待教保員從重開罰，全案就違法部分皆已從重、從嚴裁處累計共九十七萬三五○○元。

記者會上，家長們泣不成聲指，早在三月通報就提醒教育局持續抽查，但涉案人員透過暗門改到幼兒園二樓安親班上班、持續接觸受害幼童，直到家長發現後向議員陳情，教育局到八月才做稽查，兩手一攤說幼兒園已經拆除所有監視器，無法可罰。

摔地上施暴 逾20位幼童受害

家長陳述，「但當我去問的時候，園方卻威脅退學。」直到監視器畫面曝光，多達二十位以上幼童受害，包含被教保員掐著脖子抓起來晃、摔在地上，甚至會拉到監視器死角施暴。

部分家長調閱到監視器畫面顯示，有老師在鏡頭前推打幼兒，甚至用力抓起孩子的頭頸，整個人離地後甩晃；而孩子午休時整整一小時，教室裡沒有老師看顧。最讓人憤怒的是，園方竟對其他家長謊稱受害最嚴重的孩子語言發展遲緩，「需要按摩臉部」，企圖掩飾不當捏打行為。

家長控訴，即便監視器揭露了如此駭人的畫面，教育局的調查卻依舊消極，甚至偏袒園方。受害家長被排除在家長說明會之外；教育局更僅讓家長片段觀看與自己小孩無關的畫面，許多關鍵事實因此被錯認或隱匿。

檢視畫面 認定不當對待屬實

教育局說，三月獲報後，立即命行為人停職靜候調查，並保存工作紀錄器影像等證據，以最快速度完成調查。三月至四月召開十六次監視器調閱檢視畫面，經清查該園四十個上課日、約三二○小時監視器影像後，認定呂姓助理教保員不當對待幼生行為屬實，五月決議裁罰呂姓助理教保員十二萬元罰鍰，且兩年不得擔任教保服務人員，並公告於北市幼兒園不適任人員公告專區。該園五月十六日針對其他班級家長辦理說明會說明始末，至於受害幼生家長，教育局也通知接受調查訪談。

幼園拆監視器 負責人納重點稽查

對於該園所拆除監視器，教育局也發函嚴正警告，此外也將該園所負責人所營另間補習班納入重點稽查，違規將從重裁罰。

針對家長投訴呂姓教保員停職後至園所同一負責人經營的補習班工作，教育局也於八月十五日稽查，確實查獲該班未陳報教職員工，且違法聘僱呂姓助理教保員為補習班教師；負責人明知呂姓教保員曾不當對待兒少，仍違法聘用，屬情節重大，教育局依法從重裁處罰鍰五十萬元。

