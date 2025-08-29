下週開學 竹市三民國小還像個大工地

開學在即，新竹市三民國小操場與景觀工程仍一團亂，且工程嚴重延宕，市議員曾資程批代理市長邱臣遠卻忙著出國。（記者洪美秀攝）

2025/08/29 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕各級學校即九月一日開學，新竹市議員曾資程昨天指出，三民國小的操場與景觀工程，原預定一一四學年度新學期就要啟用開放，但他前往了解，發現整個工地都很凌亂，且工區各項雜物堆放，這樣的施工品質與環境可以開放給學生使用嗎？籲忙著出國的代理市長邱臣遠，應多關注市政工作，這樣的工程品質與進度，市府可「放心」出國？

議員批景觀工程延宕 代理市長卻忙出國

市府工務處表示，三民國小的通學環境與景觀工程，施工期間因配合校方使用需求調整影響施作範圍，導致未能全面打開施工介面，加上遭遇多處地下隱蔽設施及天候等因素影響工程進度，導致工程受影響延宕。但為符合校方開學校地使用需求，部分區域將採先行開放供學生使用，並依「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」及工程契約第十五條第八款規定採分段查驗方式辦理，目前規劃開放的區域以較無安全疑慮的無縫地墊、PU跑道為主，並針對施工及使用介面調整圍籬設安全防護措施。同時會請監造單位督導協調、滾動式檢討工期。

工務處︰強化安全防護 PU跑道將開放

曾資程說，三民國小的操場及景觀工程，他在議會質詢時，市府答覆會在九月底前完工。但他近日去看，整體施工狀況一團亂，應該無法在九月底完工，工程進度延宕，學生的活動空間與安全將受到影響，家長與師生已多次反映不滿，市府卻無具體說明改期原因，只顧著包裝外交行程，令人遺憾。他支持國際及城市交流，但認為不應凌駕市政基礎工作之上，市府應先回應市民最真實的痛點與需求。

