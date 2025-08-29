（桃園）浪漫9月雪 大溪韭菜花季明登場

「七彩捕夢，好運降臨」以大型繽紛交織的捕夢網為主題，讓到訪遊客留下美好願望。（記者李容萍攝）

2025/08/29 05:30

花田設5座裝置藝術 單車免費騎 動手做韭菜盒

〔記者李容萍／桃園報導〕好「韭」不見，桃園市必訪夢幻九月雪花海來了！大溪區大漢溪沿岸種植約一百公頃的韭菜，為北台灣最大韭菜產銷地，雪白色韭菜花於每年九月盛開，花海獲稱「九月雪」，大溪農會、大溪中庄休閒農業發展協會明天至九月廿日舉辦「二○二五桃園大溪韭菜花季─徜徉浪漫音樂九月雪Chill」系列活動，設計五大花田裝置藝術，還有韭菜盒DIY、免費騎單車賞花等亮點活動，好看、好聽、好吃、好拍都盡在花田中。

請繼續往下閱讀...

繽紛音樂為主題 美麗裝置好打卡

明天開幕活動在韭菜專區裝置藝術區集滿三個章戳，並於規定時間投入摸彩箱可參加好禮摸彩，中庄調整池景觀土丘進行韭菜盒DIY，每場次限廿名，採現場報名。

大溪農會總幹事曾繁春表示，今年大溪韭菜花季主場在中庄景觀土丘，五區花田的裝置以繽紛音樂為主題，「繽紛五線譜」以彩色線材搭配，象徵以歡樂音樂傳遞幸福；「繽紛幻鏡」有社群網紅喜愛的凸面鏡，除讓民眾拍照並反射出韭菜花田的美景；「七彩捕夢，好運降臨」以大型繽紛交織的捕夢網，讓到訪遊客留下美好願望；「繽紛樂積木」是彩色幾何圖形木作和大型積木；「中庄鯉魚旗飛揚」安裝鯉魚旗呼應中庄調整池生態豐富。

9月前2週 有音樂欣賞、小農市集

中庄休閒農發協會總幹事李志浩說，九月一至十四日的上午十點至下午五點，在五大花田均有音樂欣賞和小農市集，線上預約享免費單車騎乘花田區（四十輛），平日報名六大農場食農教育及水資源中心環境教育，每日十名可享早鳥免費參加，完成花田集章者有機會抽中九月廿日下午六點在唐山嬤舉辦的「韭鄉宴」雙人名額（共五十個），加入協會LINE，可憑券領取花季環保水杯一只，限量五百份。

中庄景觀土丘周邊、產業道路交管

大溪警分局因應會場周邊道路路幅狹窄，為避免遊客車輛違規停放，活動期間在大溪區大鶯路、大鶯路一○二○巷、大鶯路一三二○巷、中庄景觀土丘周邊、中庄下崁地區產業道路等路段交通管制，遊覽車動線由大鶯路一○二○巷進出。

「中庄鯉魚旗飛揚」，呼應中庄調整池生態豐富，將成打卡亮點。（記者李容萍攝）

裝置藝術「繽紛幻鏡」，彩色凸面鏡反射出韭菜花田的各種美景。 （記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法