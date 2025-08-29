苗縣警局新建廳舍 現址將蓋縣圖

苗栗縣警局將異地新建辦公大樓，現址基地約3千坪，將新建苗栗縣總圖書館。（記者張勳騰攝）

2025/08/29 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局辦公廳舍獲中央補助經費將異地新建，總工程經費十四．八億元，最近進行第三次招標，已順利標出，得標廠商將進行設計，最快今年底、明年初動工，因苗縣警局現址基地將興建苗栗縣總圖書館，苗栗縣政府為趕總圖書館工程進度，已請苗縣警局盤點可利用辦公空間，進行搬遷，惟尚無進展。

苗栗縣警局新建辦公大樓案，一波三折，前縣長徐耀昌任內原規劃原址興建，但找遍縣內可利用閒置空間進行搬遷，均找無適當地點，後來打算在高鐵附近興建臨時辦公場所，但經費高達二億多也作罷；之後才改在苗栗縣政府消防局旁的空地異地興建。

此外，苗栗縣政府規劃利用搬遷後的警察局廳舍基地興建苗栗縣總圖書館，佔地約三千坪，估計經費約十二億元，中央已同意補助四．八億元，其餘自籌。

行政院核定補助苗栗縣警察局新建工程費十一．四二億元，苗栗縣政府自籌二．五八億元；採最有利標，近日進行第三次招標，工程以十二．八億順利標出，苗栗縣政府昨天公告，廠商將進行設計，預計今年底、明年初動工，工期需三年多。

苗栗縣政府為趕苗栗縣總圖書館工程進度，也請苗栗縣警局盤點可利用的辦公空間，先進行搬遷，將基地空出來興建總圖書館，搬遷經費初估逾七千萬元；縣警局希望能找到比較大的辦公空間，能容納警察局單位，避免科室過於分散，影響民眾洽公便利性，目前尚無進展。

