    首頁　>　生活

    （苗栗）大湖尊梨比臉大 梨王重4台斤多

    大湖尊梨特別組參賽果品個個頭好壯壯，梨王甚至比人臉還大。（民眾提供）

    大湖尊梨特別組參賽果品個個頭好壯壯，梨王甚至比人臉還大。（民眾提供）

    2025/08/29 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉除了草莓，也有高接梨並以「大湖尊梨」品牌打響名號，大湖地區農會昨辦理梨王果品評鑑競賽，參賽品種以寶島甘露梨為主，除有傳統評比，另有特別組比「個頭」爭梨王，由梨農賴嘉龍以四台斤二兩重、比臉還大的梨果奪下梨王寶座。大湖鄉公所卅、卅一日將在薑麻園休閒農業區遊客中心旁停車場辦「大湖尊梨節」活動，邀民眾走訪山林，品嚐當地最甜美的大湖尊梨。

    大湖農會表示，鄉內甘露梨正值採收期，今年梨果躲過颱風，大顆果實比例增加，因此參賽踴躍，共有一○二組梨農一較高下，每顆幾乎都有一台斤左右，超過三台斤以上的也比比皆是，競爭激烈。以甘露梨而言，單顆包裝單價按級別約三百元起，超過三台斤以上的，一顆從五百元起跳。

    評鑑分傳統組及特別組，傳統組競賽梨果規定重量為二十八至三十二兩，由評審依果品色澤、果形、甜度及風味口感品評；特別組則無重量限制，參賽果品個個頭好壯壯，甚至比人臉還大。

    評鑑結果，傳統組由梨農鄭美雲奪得特等獎，吳兆烘、巫泉衡、賴昱東獲頭等，另取五名貳等、九名參等；特別組部分，則由賴嘉龍奪下第一名梨王。

    此外，鄉公所卅、卅一日將在薑麻園休閒農業區遊客中心旁的停車場辦「大湖尊梨節」，並在樟之細路的雲崠段安排健行，邀民眾一同走訪山林並品嚐甜美的大湖尊梨。

