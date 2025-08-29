高市刑大隊長鄢志豪 住院仍指揮辦案

高市刑大大隊長鄢志豪（左）追緝槍手累倒，仍在病房指揮辦案。（記者黃良傑攝）

2025/08/29 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市左營日前發生通緝犯羅天義在住家附近遭開十六槍狙殺命案，案發六天槍手未落網，擔心兇嫌遭滅口或出境，檢警連日不眠不休，傳已鎖定特定對象，但高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪卻積勞成疾累倒，前晚突感心絞痛緊急就醫，目前住院中。

刑大大隊長鄢志豪是警察局長林炎田最重要的左右手，扮演刑案偵防的主要指揮官，偵破高雄市每件重大刑案，尤其年初駭人的張介宗殺人分屍案，全案起訴後好不容易可喘口氣，又發生通緝犯當街遭近距狙擊殺人案，除了轄區左營警分局積極追查槍手，刑大負起鞏固證據及協助追捕槍手和共犯。

槍擊案發六天內，鄢志豪率領刑大專案團隊不眠不休緝兇，由於此案為預謀殺人案，是一宗縝密計劃的犯罪，不僅需和罪犯集團鬥智，更需要體力追捕槍手及共犯，身為刑大大隊長鄢志豪壓力之大不言可喻。

二○二三年初到任的鄢志豪即展現使命必達拚勁，頗受基層員警力挺，得知他累倒都很關心，局長林炎田也請他多休息；據了解，醫院為鄢志豪安排了多項檢查，但他仍以病房為指揮所，持續調度追緝槍手，盼早日破案。

