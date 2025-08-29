為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    斥資1500萬 壽山3道路邊坡整建完工

    柴山大路施工後，下邊坡設鋼軌樁加固。（高市道工處提供）

    2025/08/29 05:30

    柴山大路、萬壽及興國路完成重建護坡共構擋土牆等 開放通車

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄壽山屬於珊瑚礁岩地質，這兩年受颱風豪雨沖刷土石，造成沿線柴山大路、萬壽路、興國路等部分路段的邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局共投入一五○○萬元經費，重建護坡共構擋土牆等工程，目前已完工通車。

    通往多處秘境、景點 人車不少

    柴山大路位於壽山西北側，是通往小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、大自然海蝕洞等秘境的要道，且因鄰近軍事基地，平日有不少軍車往來；萬壽路及興國路位於壽山東南側，可通往法興寺、忠烈祠、觀景台、壽山動物園等景點，遊客絡繹不絕。

    去年凱米、山陀兒颱風侵襲高雄，珊瑚礁岩地形的柴山大路，本來就易受海風侵蝕，再加上強風暴雨沖刷土石，導致邊坡滑動，工務局當時緊急裝設臨時鋼軌樁擋土設施加固，增設卅公尺長防落石網保護人車。

    登山民眾肯定安全更有保障

    工務局道工處指出，壽山沿線的萬壽路、興國路、柴山大路的部分路段，出現邊坡滑動及路面坍陷，市府共投入工程經費一五○○萬元，以打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修道路側溝、新設防落石網、鋼板護欄等方式，穩固邊坡並提升防護，確保通行安全，已完工開放，並於路側裝設反光防撞桿，加強路段警示，提醒民眾多加留意。

    登山的游姓民眾說，通車後安全更有保障，但他也提醒，壽山地質遇水鬆動，部分住宅都面臨地層滑動龜裂的問題，市府應加強監測。

    萬壽路施工後景象。 （高市道工處提供）

