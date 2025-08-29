為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國最大里 左營福山里將拆成4里

    高雄市總人口數超過二七二萬人，全國人口數前十大里高雄包辦六里。（記者陳文嬋攝）

    高雄市總人口數超過二七二萬人，全國人口數前十大里高雄包辦六里。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/29 05:30

    人口逾4.5萬 民政局啟動里別調整計畫 與地方達成共識才推動

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市總人口數約二七二萬多人，全國前十大里中包辦了六里，光左營區就有三里，尤其左營區福山里是全國最大里，民政局啟動里別調整計畫，地方達成共識才會推動，目前傾向左營福山、菜公、新上三里及仁武區八卦里將拆分，楠梓區宏南里則併入宏毅里。

    全國人數前10大里 高雄包辦6里

    高雄有八九○里，全國前十大里包辦六里，以左營區福山里為全國最大里，人口數四．五萬多人，其次為鼓山區龍水里三．五萬多人，排名全國第二。值得一提的是，左營區除了福山里外，還有菜公里三．四萬多人，排名全國第四，新上里近三萬人，排名全國第七。

    菜公、新上及仁武八卦里也擬拆分

    民政局啟動里別調整計畫，八月陸續於左營、仁武、鼓山、楠梓區舉辦地方說明會，左營區福山里可能將拆分四里、菜公里將拆分為三里、新上里將拆分為二里，全國最大里即將走入歷史，仁武區八卦里確定拆分為二；楠梓區將調整宏南里併入宏毅里。

    龍水里是否拆為2里 明開說明會

    此外，鼓山區龍水里是否拆分為二，地方目前意見分歧，將於明天開說明會，社群網路正號召里民出席表達反對；全國第九名楠梓清豐里二．八萬多人、第十名三民區鼎泰里二．四萬多人，是否拆分尚無共識。

    面對行政區調整遭遇正反兩極聲浪，民政局表示，市府尊重地方意見，分里或合併調整方案，會先召開說明會取得居民共識後，由區公所經區務會議通過，送民政局轉陳市府核定後實施。

    明年7月實施調整案 趕上年底選舉

    依據「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定，里區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿一年前辦理完成，並於下屆里長選舉投票日四個月前實施。市府將於今年十二月廿四日前完成法制程序定案，並於明年七月實施新的里鄰調整案，以期趕上明年底里長選舉。

