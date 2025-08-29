屏東公益中秋伴手禮 目標1萬盒

屏東縣身心障礙福利團體及庇護工場中秋節伴手禮促銷活動昨天在縣府舉行。（記者羅欣貞攝）

2025/08/29 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕促進身心障礙者社會參與與自立支持，屏東縣七個庇護工場與身心障礙福利團體推出中秋伴手禮，種類豐富的產品昨在屏東縣政府舉辦的「月亮笑了．愛心到了」促銷活動中亮相，縣長周春米廣邀社會大眾響應公益，今年目標一萬盒。

7團體推出綠豆椪、月餅等應景產品

縣長周春米昨與三位身障職人小菁、小樺、阿傑攜手為雙檸蛋糕淋上糖霜，三位職人也準備驚喜禮物，包括由自閉症協進會在必勝烘焙研製所協助下製作的蛋糕等甜品送給周春米，場面溫馨熱鬧。

周春米表示，中秋送禮不只是祝福，更是公益的實踐，縣府率先訂購廿萬元的伴手禮，台灣郵政協會也響應公益，採購廿八萬元，合力支持七家身障團體與庇護工場的產品，也盼透過社會各界支持，帶動銷售突破一萬盒，展現公益力量，穩定庇護工場的營運，讓身心障礙朋友安心就業。

必勝烘焙坊負責人趙毓文表示，今年與自閉症協進會成立的「星光工坊」聯名推出「老奶奶雙檸糖霜蛋糕」，以九如檸檬及麟洛香檬調製雙重果醬，結合健康與風味，打造專屬的中秋特別禮盒。

屏縣府社會處表示，參與的七個團體，包括屏東縣自閉症協進會、屏東縣啟智協進會、基督教勝利之家、基督教伯大尼之家、慢慢恆春烘焙坊庇護工場、向陽啟能協會，以及伊甸社會福利基金會創皂工坊。涵蓋綠豆椪、土鳳梨酥、廣式月餅、手工蛋捲、花草茶、手工香皂等多款應景產品。

