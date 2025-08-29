豬肉漲價 台東營養午餐雞鴨魚替代

2025/08/29 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕原本入夏後豬肉價格已攀高，又傳出先前颱風造成南部養豬戶損失，日前台東豬肉再升至每公斤一百二十元破五十年紀錄，豬排店炸豬排也限量供應。近來也將開學，團膳業者已撐不住壓力，已通知學校酌減菜單內豬肉使用次數，並以雞肉取代，確保學童每日餐食中肉類份數不受影響，營養均衡仍能獲得保障。

台東縣農產公司總經理劉錦源表示，仍以縣內產豬肉為優先，直到調不到豬隻才又另向台糖增加訂豬，這次將會從每次二百頭增到三百頭，台東豬農也到處調豬隻，目前每天拍賣一百八十到二百頭左右，相信在中元節仍無肉品短缺問題。

負責全縣最多學校的團膳公司，謝姓業者說，受限於契約難以漲價，但不只豬肉，包含雞肉等肉品也跟著漲，今年應是營養午餐最難經營的一年，取得學校諒解後，仍是以雞、鴨、魚代替，肉料蛋白質都沒少，推測在中元節後應可改善。

張姓業者表示，天候因素致豬隻胃口不佳需再多養半個月至一個月，但根本原因是養殖豬隻量在近十年銳減、需求又未減，又逢飼養價漲豬隻少且成本再拉升，其中以五花肉為最，若像團膳增加，可冷凍、量平穩的絞肉也能緩解肉荒，但依然非長久之計，只能待中秋節這樣的大日子後再看狀況。

